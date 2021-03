L’ancien international de la République d’Irlande, Tony Cascarino, estime que l’équipe actuelle est la pire du pays depuis des décennies après une humiliante défaite 1-0 face au Luxembourg samedi.

Les Boys in Green ont subi l’une des pires nuits de leur histoire, perdant à domicile contre une nation classée 98e au monde avec une population estimée à seulement 600 000 personnes.

.

La République d’Irlande a choqué la nuit

C’était le dernier d’une longue série de résultats misérables sous Stephen Kenny, qui n’a encore remporté aucun de ses dix matches en charge, beaucoup contre une opposition médiocre.

Au moment où son équipe disputera son prochain match de qualification en septembre, cela fera plus de deux ans depuis leur dernière victoire en compétition: une victoire 2-0 sur Gibraltar en juin 2019.

L’ancien attaquant Cascarino, qui a participé à un championnat d’Europe et à deux Coupes du monde avec ROI dans les années 80 et 90, n’a pas vu une équipe pire que celle-ci depuis de nombreuses années.

. – Contributeur

Cascarino a joué dans certaines équipes de ROI à succès

«Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous que je ne peux tout simplement pas identifier. C’est définitivement notre pire équipe », a déclaré l’ancien attaquant de Millwall à talkSPORT.

«C’est, à un kilomètre du pays, la pire équipe que nous ayons eue depuis longtemps. Je ne peux pas penser, depuis que j’ai joué pour l’Irlande, au cours des 30 ou 40 dernières années, que nous ayons une équipe aussi pauvre que cette équipe d’Irlande actuelle.

«Nous ne sommes pas une bonne équipe.»

Everton et le capitaine du ROI Seamus Coleman ont peut-être donné l’évaluation la plus accablante de la défaite, insistant sur le fait que lui et ses coéquipiers devraient se sentir gênés.

«C’est un résultat choquant, un résultat embarrassant», a-t-il déclaré à RTE. «Ne nous cachons derrière personne pour ça. C’est sur nous en tant que joueurs. Nous devrions être gênés.

.

L’équipe de Kennys a du mal depuis un moment maintenant

«En tant que joueurs, nous devons nous regarder attentivement. Vous avez besoin de gens qui exigent le ballon là-bas et je ne pense pas que nous l’avons fait assez. Si vous construisez d’un côté, vous avez besoin que les gens veuillent que cela sorte de l’autre côté, et je ne pense pas que nous ayons suffisamment de voix.

«Écoutez, je dois venir ici et faire une interview, mais il n’y a pas de mots pour ça. C’est embarrassant pour tout le monde à la maison de regarder. En tant que joueurs, nous prenons cela sur le menton, mais c’est loin d’être ce que nous voulions.