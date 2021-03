La partie est-elle terminée pour GameStop après les gains?

GameStop Corp. (NYSE:GME) a connu une hausse fulgurante fin janvier en raison d’une horde d’investisseurs de détail qui se sont empilés dans le stock.

Source: quietbits / Shutterstock.com

La montée en flèche de GameStop était un exemple fascinant de «pression courte». En termes simples, lorsque les traders «vendent» une action, ils empruntent des actions qui, selon eux, tomberont sur une période donnée. En cas de baisse des actions, ils rendent les actions et perçoivent la différence entre le prix emprunté initial et le prix de vente réel.

Le redressement spectaculaire des stocks de GameStop a commencé dans le forum de discussion en ligne de Reddit connu sous le nom de r / WallStreetBets il y a près de deux ans, selon Bloomberg. Les gens ont commencé à discuter de ce qu’ils percevaient comme la sous-évaluation de GameStop et la solide position de trésorerie – un point de vue non partagé par les analystes chevronnés de Wall Street.

Ensuite, d’autres investisseurs à contre-courant, dont Michael Burry, qui a été décrit dans le film de 2015 The Big Short pour son rôle dans la prévision et la rentabilité de la crise des prêts hypothécaires à risque, ont commencé à prendre des positions longues sur GameStop.

Un autre rapport de l’industrie a averti que les actions de GameStop étaient dangereusement court-circuitées. À un moment donné, selon CNBC, plus de 138% des actions négociables de la société avaient été empruntées et vendues à découvert. Cela a fait de l’action la plus vendue sur le marché boursier américain, selon FactSet.

Dans un article de janvier Market360, j’ai expliqué pourquoi je ne recommanderais pas l’action GME à mes abonnés. La réalité était que les fondamentaux étaient faibles et que l’action était tout simplement trop volatile pour passer mes projections fondamentales.

Eh bien, GME a publié ses résultats cette semaine, et ses résultats n’étaient pas jolis.

Après la fermeture du marché mardi, GameStop, Inc. a publié des résultats du quatrième trimestre et de l’année complète qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes. Au cours du quatrième trimestre, les revenus ont chuté de 3,3% d’une année à l’autre pour s’établir à 2,12 milliards de dollars, en deçà des estimations consensuelles d’une augmentation de 2,2% à 2,24 milliards de dollars. Le bénéfice par action a augmenté de 5,5% en glissement annuel à 1,34 $, mais était toujours en dessous des estimations des analystes pour 1,46 $, de sorte que GME a affiché un manque à gagner de 8,2%.

L’action GME a chuté de 33,8% après que ses faibles fondamentaux ont été mis sur le devant de la scène. Fait intéressant, l’action a fortement rebondi jeudi, mais elle a finalement terminé la semaine en baisse.

Sincèrement,

Louis Navellier

A la date de publication, Louis Navellier ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

