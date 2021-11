La partie négligée de la déclaration de Trump

Jason Miciak écrit à Substack, en plus de PoliticalFlare.

Le public est à juste titre indigné par les récents commentaires de Donald Trump concernant Mike Pence. Interrogé sur ce que pense Trump des foules scandant pour prendre Mike Pence et le ficeler, Trump a déclaré que c’était du « bon sens ». Les Américains ont reçu un autre rappel sur le fait que Trump est gravement malade.

Mais avec le commentaire choquant, Trump a dit quelque chose qui ouvre entièrement la porte au comité restreint pour assigner Trump personnellement (et avec l’acte d’accusation de Steve Bannon ce soir, si Trump perd son affaire de privilège exécutif, il risque la prison s’il résiste à l’assignation). Trump a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la sécurité de Pence parce qu’il avait entendu dire que Pence était en sécurité.

Oh vraiment?

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Rappelez-vous, Trump a tweeté que Pence leur avait fait défaut à peu près au même moment où les foules ont fait une brèche dans le Capitole. Mais Trump savait que Pence était en sécurité ? D’accord.

Qui a dit à Trump que Pence était en sécurité ? Trump a-t-il passé l’appel ou a-t-il été appelé ? Si Trump a appelé, pourquoi a-t-il appelé ? De quoi d’autre a-t-il été discuté ? Qu’a dit Trump ? Qu’a-t-il fait à ce sujet? Trump savait-il que Pence refusait de quitter le Capitole dans un SUV parce qu’il croyait qu’il y avait une théorie du complot parmi les services secrets ?

La Chambre a chargé le comité restreint de faire la lumière sur ce qui s’est passé le 6 janvier. Trump vient d’admettre qu’il savait ce qui se passait au Capitole pendant cette période. Même si l’on s’attendrait à ce qu’un président normal le sache, nous avions déjà entendu dire que Trump était simplement assis à regarder la télévision, aimant ce qu’il voyait. Maintenant, nous savons qu’il a parlé à quelqu’un, du propre aveu de Trump.

Le commentaire de Trump vient tout juste d’obliger une assignation à comparaître. Trump a admis être au courant de la sécurité de Pence. Trump a admis avoir parlé à quelqu’un de ce qui se passait au Capitole. Trump était en communication avec quelqu’un qui comprenait la situation sécuritaire au Capitole. Toute enquête sur l’émeute du Capitole est désormais nécessairement incomplète sans que Trump n’ait à répondre à ces questions.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak

Substack : Beaucoup de bruit pour tout, par Jason Miciak

Lien source