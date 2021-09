La partition No Time To Die de Hans Zimmer vient de laisser tomber quelques morceaux, y compris une référence très parlante

Comme nous le savons, ce voyage finit par tourner au vinaigre, grâce aux événements qui se produisent. Cependant, “Matera” n’est pas un morceau d’action dur, c’est plus un thème d’amour. Bien qu’il s’avère que c’est le thème de l’amour de l’héritage 007 qui fait son apparition, alors que “Nous avons tout le temps dans le monde” se fait connaître musicalement. Faisant lentement place à une partie de la mélodie de la chanson titre de No Time To Die, chantée par Billie Eilish, la plus grande romance de James Bond et l’obscurité qui l’attend sont signalées.