La passe de combat Halo Infinite est mauvaise et 343 y travaille

Les Halo infini Battle Pass s’est avéré être un peu un rassembleur pour la communauté Halo Infinite. Loin des systèmes de mise à niveau des versements précédents dans le célèbre FPS de science-fiction de 343 Industries, la nouvelle approche s’accompagne d’une nouvelle tournure du laissez-passer saisonnier typique que vous voyez dans la majorité des nouvelles versions multijoueurs.

Pour ceux qui ne l’ont pas vu, le passe de combat pour Halo Infinite c’est cent niveaux de contenu gratuit et premium. Pour gravir les échelons, les joueurs doivent remplir un ensemble d’objectifs quotidiens et hebdomadaires qui accordent de l’XP au pass de combat une fois terminé. Cela semble standard jusqu’à présent, non? Un peu comme des passes de combat parfaitement acceptables dans d’autres titres comme Apex Legends.

Le problème réside dans la quantité d’XP que vous recevez. La progression semble glaciale dans Halo Infinite pour beaucoup, les récompenses de niveau supérieur mais un mirage, visible uniquement en louchant à travers le désert d’un travail intense et interminable. Ceci, comme vous pouvez vous y attendre, a conduit de nombreuses personnes à exprimer leur mécontentement face au nouveau système. Les modérateurs de Halo Infinite Reddit sont allés jusqu’à créer un mégathread dédié pour ceux qui se plaignent de la progression dans le jeu.

En tant que version bêta multijoueur, il est évident que tout dans le jeu n’est pas encore tout à fait verrouillé. Brian Jarred, directeur de la communauté chez 343 Industries, a posté sur Twitter pour confirmer que l’équipe a entendu la base de joueurs haut et fort et surveille de très près le problème de la progression des passes de combat.

«Pour info, l’équipe examine la progression du Battle Pass et collecte les données des sessions d’hier et nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure que nous les aurons. Veuillez continuer à partager vos commentaires et à lever les drapeaux au fur et à mesure que vous les voyez. »

Cela survient seulement une semaine après qu’un article de mise à jour de Halo Waypoint a soulevé des préoccupations similaires de la communauté concernant la progression, en particulier la demande d’un chemin supplémentaire pour le faire. « Au-delà, il y a eu un grand nombre de demandes pour un système de progression de carrière supplémentaire. Nous le voulons aussi et c’est la priorité absolue de notre équipe, mais le faire correctement prendra du temps et cela peut signifier que cela ne viendra pas aussi vite que beaucoup d’entre vous le souhaiteraient. »

Il poursuit : « Alors que nous examinons ce que notre équipe doit construire, ajouter un tout nouveau système de progression en plus de tout le reste est beaucoup. Construire un système de progression avec une conception solide, une bonne mise en œuvre, une présentation UXUI de premier plan, des tests approfondis et du temps pour le polissage prendra un certain temps et nous voulons le faire correctement.

Cependant, tout n’est pas pessimiste. Bien que la progression soit lente, il convient de noter que la première saison de Halo Infinite est incroyablement longue et se terminera en mai 2022. Cela donne aux développeurs de 343 Industries beaucoup de temps pour régler ce problème, qui à en juger par les multiples déclarations en la matière, ça a l’air d’aller !

De plus, les passes de combat dans Halo Infinite ne disparaissent pas une fois la saison terminée, ce sont des chemins de progression permanents que vous pouvez reprendre et travailler à tout moment. Cela signifie qu’il n’y a pas vraiment de précipitation pour gravir les niveaux de la passe de combat. Si rien ne devait changer, les joueurs suffisamment motivés pour gravir les échelons de la passe de combat pourront le faire sans délai.

Dans l’état actuel des choses, la passe de combat semble être le problème le plus évident avec l’expérience multijoueur. Si nous cherchions des points positifs dans tout cela, la sortie de la version bêta multijoueur a certainement permis à 343 de collecter de nombreuses données et de travailler à la hâte pour résoudre ce problème. Imaginez si nous ne pouvions pas mettre la main dessus avant décembre. Pour l’instant, nous devrons simplement nous en accommoder.

Cette discussion intervient seulement un jour après que 343 Industries a soudainement publié la version bêta multijoueur aux joueurs via les consoles Xbox et Steam avant le lancement du jeu complet en décembre. Le nombre initial de joueurs a été incroyable, atteignant des pics de 272 000 joueurs simultanés sur Steam uniquement.