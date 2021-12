La passe de Verstappen dans le dernier tour sur Hamilton a été « très douloureuse » en raison d’une crampe · .

Max Verstappen a révélé qu’il était à l’agonie alors qu’il effectuait la passe du dernier tour sur Lewis Hamilton qui a remporté le championnat du monde.

Le pilote Red Bull a dépassé son rival au virage cinq au début du dernier tour, après un redémarrage tardif qui a fait l’objet d’une controverse après la course pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que Mercedes abandonne sa menace d’appel.

Verstappen a récupéré son trophée de championnat lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA hier. Le pilote Red Bull, qui a suivi Hamilton tout au long de la course jusqu’au dernier tour, a admis que ses chances semblaient perdues jusqu’à sa reprise controversée dans le dernier tour.

« Pendant toute la course, nous n’avons pas eu le rythme », a déclaré Verstappen. « Il ne semblait pas que nous allions gagner car les dernières courses nous étions juste un peu en retard.

« Mais je n’ai jamais abandonné. Je me suis toujours dit que je ne vais pas leur faire croire que c’est facile. Je vais juste continuer à pousser et je vais essayer tout ce que je peux pour au moins garder l’écart. Et c’est ce que nous avons fait.

Red Bull « a fait un excellent travail avec la stratégie de toujours mettre de nouveaux pneus au bon moment », a déclaré Verstappen. Cela l’a laissé sur un nouveau train de pneus tendres à la fin de la course tandis que Hamilton avait du caoutchouc dur de 44 tours pour ce qui s’est avéré être un redémarrage d’un tour.

« Vous avez parfois besoin d’un peu de chance », a admis Verstappen. « Quand vous regardez toute la saison, nous avons eu beaucoup de malchance et j’ai déjà perdu beaucoup de points. Sinon, ça aurait été un championnat complètement différent. Mais c’est toujours, vous avez les « si ».

« Donc, en entrant dans cette course et en voyant que cela ne se produisait pas, je n’étais pas très heureux à l’époque pendant 55 tours ou quelque chose du genre. Mais ensuite, nous avions un tour à faire et je savais que j’avais les meilleurs pneus. J’étais comme, ‘eh bien, je n’ai rien à perdre maintenant.’ »

Cependant, alors qu’il reprenait la course dans le sillage de Hamilton, Verstappen a été frappé par une douleur soudaine. « J’ai commencé à franchir la ligne dans le dernier tour et j’ai eu une grosse crampe à la jambe », a-t-il expliqué. « J’ai donc dû faire face à cela dans ma jambe d’accélérateur également.

« Alors, quand j’allais me lancer dans le virage cinq, j’ai eu une grosse crampe. J’étais en fait très heureux qu’il y ait un virage à venir parce que je pouvais réellement freiner. Mais c’était aussi alors le mouvement pour prendre la tête, ce qui était génial. »

Après avoir devancé Hamilton, Verstappen a dû le garder derrière tout au long des descentes jusqu’aux virages six et sept, puis à nouveau au neuvième virage. « Il y avait deux longues lignes droites à défendre et faire face à une crampe comme celle-là n’est pas très agréable », a-t-il déclaré.

« Mais je savais aussi que je me battais pour un championnat du monde ici, et ça a toujours été mon rêve. Alors j’étais juste en train de mordre à travers ce moment. A la télé on ne voit pas ce genre de choses mais c’était très douloureux.

«Bien sûr, pour ensuite franchir la ligne, toutes les émotions sont sorties. Je ne savais même pas quoi dire. Nous étions juste en train de crier. Je n’ai jamais eu autant de gens qui criaient dans mes oreillettes. Je pense que je suis encore un peu sourd.

