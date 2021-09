La passe immédiate de Verstappen sur Bottas est vitale pour la victoire

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Max Verstappen dépassant Valtteri Bottas immédiatement après l’avoir rattrapé était crucial pour leur victoire au Grand Prix des Pays-Bas.

Verstappen a mené la course dès le départ mais s’est arrêté en réponse à l’arrêt prématuré de Lewis Hamilton, permettant à Bottas de prendre la tête. Mercedes a choisi de garder Bottas à l’écart pour diviser sa stratégie dans le but d’attaquer le pilote Red Bull, mais Verstappen a pu dépasser Bottas avec l’avantage de pneus plus frais et de DRS le long de la ligne droite des stands.

Horner dit que la capacité de Verstappen à envoyer la Mercedes sans délai a été le facteur clé pour neutraliser la menace posée par la deuxième voiture.

“Nous nous attendions à ce qu’ils divisent la stratégie, ce qu’ils ont fait”, a déclaré Horner. « De toute évidence, ils avaient deux voitures en jeu, donc agressifs avec Lewis et Valtteri.

« La partie cruciale de la course pour Max – parce que les deux arrêts étaient la course la plus rapide – était de s’assurer que nous repassions immédiatement Valtteri. Et il l’a fait. Cela a ensuite ouvert des opportunités pour rendre la seconde moitié de la course beaucoup plus gérable, alors que s’il avait passé beaucoup de tours derrière Valtteri, cela aurait pu nous ouvrir à un dégagement.

Une fois devant Bottas, Verstappen n’a plus jamais repris la tête pendant le reste de la course, remportant une victoire à domicile pour le plus grand plaisir des fans néerlandais présents sur le circuit de Zandvoort. Horner a salué la performance de son pilote sous la pression des attentes du public local.

« L’atmosphère ici a été exceptionnelle », dit Horner. « Je pense que dans toute ma carrière, je n’ai jamais eu autant de soutien pour un pilote. C’était comme être dans une boîte de nuit pendant trois jours.

« Je pense que la façon dont Max a géré cette pression, nous l’avons vu avec d’autres pilotes lors de leurs courses à domicile – parfois cela peut les atteindre. Mais je pense que l’intensité et le bruit sont tout simplement insensés. Je pense que la façon dont il a géré cela, il est juste concentré sur son travail, et la façon dont il a géré cela dont je suis très, très fier.

Red Bull risquait d’être vulnérable à la stratégie de Mercedes en grande partie parce que Sergio Perez était parti de la voie des stands après avoir été éliminé en Q1 samedi. Malgré la déception des qualifications, Horner se dit satisfait de l’ascension de Perez dans le peloton en course.

“Je pense que malheureusement, Checo, non seulement nous avons pris les pénalités, mais ensuite un énorme flat-spot, puis il a dû faire un autre arrêt et passer à une stratégie moins optimale”, a déclaré Horner.

«Je pense donc en fait que son retour sur le terrain était fantastique. Il était la seule voiture que j’ai pu voir vraiment dépasser et revenir dans les points – des points importants pour nous aujourd’hui – a été une course très forte pour lui.

