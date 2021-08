La passerelle de paiement crypto ForgingBlock pour intégrer Polygon » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

in

ForgingBlock, une passerelle de paiement décentralisée en crypto-monnaie, a annoncé aujourd’hui avoir commencé à intégrer Polygon, une plate-forme pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum.

La passerelle de paiement comprend des plugins de commerce électronique, des API de paiement, une page de paiement et des serveurs hautement sécurisés et peut être facilement intégrée à la fois pour les commerçants et la communauté des développeurs Polygon.

Ce développement prend en charge l’écosystème blockchain de Polygon en fournissant une passerelle de paiement sécurisée et conviviale pour les commerçants et les développeurs qui souhaitent utiliser des fonctionnalités de paiement, telles que les dons et les paiements de commerce électronique, dans leurs applications décentralisées.

«Nous constatons que chaque projet de blockchain déploie d’énormes efforts pour créer ses propres applications de paiement, plateforme et plug-ins de commerce électronique, ce qui réinvente la roue. Polygon est un environnement de développement innovant pour les équipes qui souhaitent évoluer rapidement et innover, et nous sommes convaincus que l’intégration de projets efficaces améliorera l’expérience utilisateur et marchand de ForgingBlock.

– L’équipe ForgingBlock

La passerelle de crypto-monnaie de ForgingBlock fournit :

API de paiement crypto REST complète (l’API prend en charge CURL, NodeJS, PHP et Go) Plugins e-commerce Merchant Dashboard 8 (WooCommerce, PrestaShop, OpenCart, Zen Cart, Magento 2, Drupal, etc.) Une page de paiement Support point de vente & paiement par carte de crédit Maintenance fiable du serveur de paiement

