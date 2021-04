La passerelle de paiement en ligne axée sur les MPME Instamojo acquiert Showman pour renforcer son produit et sa technologie

Le marché des passerelles de paiement numérique en Inde pourrait atteindre 1,71 milliard de dollars d’ici 2025, contre 446 millions de dollars en 2017. (Image représentative)

Technologie pour les MPME: La passerelle de paiement en ligne axée sur les MPME, Instamojo, a acquis le théâtre virtuel et la plate-forme de contenu vernaculaire Showman de Bengaluru. Acquihire est l’acquisition d’une entreprise principalement pour les compétences et l’expertise de ses employés plutôt que pour le produit et la taille de l’entreprise. L’accord verrait le cofondateur et PDG de Showman, Kshitij Bhatawdekar, rejoindre Instamojo en tant que chef de produit, tandis que le cofondateur et COO Rutveez Roopam Rout rejoindrait Instamojo en tant que directeur de la recherche utilisateur pour renforcer les capacités produits et technologiques de la société. Instamojo est en concurrence avec Paytm, Razorpay, CC Avenue, Bill Desk, Cashfree, etc.

«L’acquihire de Showman est une première pour Instamojo et intervient à un moment où nous, en tant qu’entreprise, évoluons pour passer au niveau supérieur. Nous sommes heureux que Kshitij et Rutveez rejoignent notre équipe, apportant à Instamojo leur expertise et leurs connaissances dans le domaine des produits et des consommateurs, ainsi que leur esprit d’entreprise », a déclaré Akash Gehani, cofondateur et directeur de l’exploitation d’Instamojo. La société a déclaré qu’elle avait enregistré une croissance de 25% de son marchand pendant la pandémie. Il avait également acquis au début de l’année dernière la société d’activation de commerce électronique GetMeAShop, qui aide les entreprises à créer leurs boutiques en ligne.

Les défis liés à la post-démonétisation auxquels sont confrontées les petites entreprises traditionnelles, qui ont mis leur activité en argent d’abord ou uniquement en espèces, ainsi que le programme numérique du gouvernement en Inde, les ont poussés à adopter des canaux de croissance future. Cependant, l’impact de Covid les a encore obligés à déplacer leur présence en ligne avec l’infrastructure d’acceptation des paiements numériques. Le passage du mode hors ligne au mode en ligne par les petites entreprises ou la numérisation du secteur des MPME a ouvert un énorme marché inexploité pour les startups et les entreprises. Selon l’enquête Cisco et IDC intitulée 2020 Asia Pacific SMB Digital Maturity Study de l’année dernière, les PME indiennes pourraient ajouter 158 à 216 milliards de dollars au PIB du pays au cours des quatre prochaines années grâce à la numérisation de leurs entreprises.

Le marché des passerelles de paiement numérique en Inde pourrait atteindre 1,71 milliard de dollars d’ici 2025, contre 446 millions de dollars en 2017, selon Statista, grâce à la croissance des transactions de commerce électronique. Selon l’Indian Brand Equity Foundation, l’industrie indienne du commerce électronique devrait atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2026, contre 38,5 milliards de dollars en 2017.

