La passion créative commune de Kate Middleton et du prince Philip transmise à ses enfants | Royale | Nouvelles

Le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans en avril, et Kate Middleton, 39 ans, avaient pas mal de points communs. La duchesse de Cambridge partageait avec son défunt beau-père un amour pour l’aventure, le jardinage, la voile et même le sport.

Cependant, ce que l’on ne sait peut-être pas, c’est que tous deux partageaient une vive passion pour l’art.

Lors du récent documentaire de la BBC intitulé « Prince Philip: The Royal Family Remembers », la princesse Eugénie, 31 ans, a révélé à quel point le dernier duc d’Édimbourg était créatif.

Elle a déclaré : « Nous sommes au château de Windsor, dans la roseraie et je ne savais pas que grand-père avait conçu le jardin, mais aussi la fleur de lotus au milieu de la fontaine.

« Il a ce gène créatif en lui, c’est juste qu’il n’en parle pas. »

Mais il semble que tout le monde n’était pas au courant du côté créatif de Philip.

Eugénie a ajouté : « J’aime l’art, mais je n’ai compris que grand-père et moi avions cela en commun quand j’avais environ 16 ans parce que j’étais assis et peignais et qu’il venait regarder les choses.

« Nous marchions dans les couloirs et je voyais des peintures qu’il a faites de l’Écosse ou de différents endroits de Norfolk – elles sont magnifiques. »

S’il semble que le duc d’Édimbourg ait partagé son « gène créatif » avec Eugénie, il a également partagé sa passion pour l’art avec sa belle-fille.

En fait, Kate Middleton a rencontré le prince William, 39 ans, grâce à son intérêt pour l’art.

En tant qu’étudiante de premier cycle à l’Université de St Andrews en Écosse, elle s’est inscrite en tant qu’étudiante en histoire de l’art à la prestigieuse université.

Initialement, le duc de Cambridge a également étudié le cours mais est rapidement passé à la géographie.

Kate Middleton, qui a révélé lors de sa visite à l’UCL qu’elle avait commencé «à faire de la psychologie à St Andrews avec l’histoire de l’art», a ensuite obtenu un diplôme de 2: 1 en histoire de l’art.

Même depuis qu’elle a quitté l’université, on dit que la duchesse aime les arts et l’artisanat.

Les gens ont rapporté que le prince William avait décrit sa femme comme « l’artistique » dans la maison de Cambridge.

Et il semble qu’elle l’ait transmis à ses enfants.

Parlant de George, maintenant huit ans, et de Charlotte, maintenant six ans, en 2019, elle a déclaré: « C’est quelque chose que j’adore faire avec les enfants – du papier mâché – j’ai oublié à quel point c’est désordonné, mais c’est vraiment génial. »

Mais Louis, trois ans, semble également avoir adopté le côté artistique de la duchesse.

Sur les photos publiées le jour de son deuxième anniversaire, le jeune prince s’était couvert les mains avec de la peinture de différentes couleurs alors qu’il peignait des arcs-en-ciel pour célébrer le travail du NHS pendant le verrouillage.

Lorsque Kate est devenue la première mécène royale du Victoria and Albert Museum en 2018, le directeur du musée et ancien député travailliste Tristam Hunt, 47 ans, a déclaré : « L’intérêt personnel de la duchesse pour la photographie, les textiles et les arts visuels, ainsi que son soutien à le rôle de l’art dans le soutien à la santé mentale et dans le développement du talent créatif des jeunes s’intègre naturellement aux collections et à l’objectif civique du V&A.

L’intérêt de Kate pour la photographie a également aidé la famille royale à partager une belle photo après la mort du duc.

Dans un hommage touchant au prince Philip, la duchesse de Cambridge a publié un cliché de Sandringham à Norfolk à partir de 2015, montrant George assis à côté de son arrière-grand-père souriant dans l’une des tristement célèbres voitures du duc.