La passion croissante du fondateur de Bellami, Nikki Eslami, pour l’agriculture hydroponique – WWD

Nikki Eslami s’est peut-être éloignée des opérations quotidiennes de Bellami, la marque d’extensions de cheveux qu’elle a cofondée et intégrée dans une entreprise de taille, mais elle est toujours très impliquée dans la croissance des choses. Littéralement.

Eslami est une passionnée de jardinage hydroponique, dont l’intérêt a été piqué il y a quelques années lorsqu’elle a commencé à penser à son prochain acte et à passer par le processus de certification pour devenir coach de santé.

«J’ai beaucoup appris sur la façon dont les aliments sont cultivés et je me suis vraiment intéressée à cela», se souvient-elle. « J’ai appris à quel point l’agriculture traditionnelle est intensive et en cherchant différentes solutions, je suis tombé sur la culture hydroponique. »

La culture hydroponique est un type d’horticulture dans lequel les plantes sont cultivées sans sol et plutôt cultivées dans de l’eau riche en minéraux.

“Vous avez des nutriments pour votre corps et chaque personne a besoin de nutriments différents – les plantes sont les mêmes”, a déclaré Eslami, qui note que la méthode conserve également des quantités importantes d’eau. Une ferme hydroponique à pleine capacité qui peut produire environ 4 000 têtes de laitue utilise seulement cinq gallons d’eau par jour, par exemple, par rapport à l’agriculture conventionnelle qui utilise 250 fois plus d’eau.

Eslami elle-même possède plusieurs fermes hydroponiques, à la fois une entreprise de taille commerciale avec environ 500 pieds carrés d’espace dans un conteneur d’expédition, qui produit la même quantité de nourriture que cinq acres de terres agricoles traditionnelles, ainsi qu’un petit jardin vertical dans son appartement de Manhattan. , où elle cultive des tomates cerises, du basilic, de la menthe, de la laitue frisée rouge, de la laitue beurre (« ça explose quand ça pousse »), des petits pois, des jeunes pousses, des mini concombres et des fleurs comestibles.

L’entrepreneur insiste sur le fait qu’elle n’a pas la main verte et a déclaré que les parallèles entre la création d’une entreprise et la culture de produits sont nombreux. «La culture hydroponique prospère dans le bon environnement – les bons nutriments, suffisamment de lumière du soleil. Si vous comparez cela à une entreprise, c’est la même chose », a-t-elle déclaré. « Il faut avoir la bonne équipe et les bonnes ressources.

Récemment, par exemple, elle s’est réveillée un matin et a remarqué qu’une tête de laitue s’était complètement fanée, tandis que les autres prospéraient. “J’ai vérifié les niveaux d’eau et les niveaux de pH et tout allait bien”, a déclaré Eslami.

Puis elle a remarqué que cette plante était la plus proche de la bouche de chauffage de son appartement. Elle l’a déplacé, lui a donné de la lumière et l’a maintenu hydraté, et en un jour, il a recommencé à montrer des signes de vie.

« Les affaires, c’est pareil, dit-elle. “Vous devez vraiment vous en occuper et si vous donnez de l’amour et de l’attention à quelque chose et que vous avez les bonnes personnes et les bonnes intentions, cela fait une grande différence.”

L’intérêt d’Eslami pour la santé et la durabilité a également informé sa nouvelle entreprise, Wild Element, qu’elle a qualifiée de « plate-forme d’objectif prioritaire ». Il comportera de la philanthropie, de la narration et des marques », a-t-elle déclaré, « tous alimentés par l’idée du pouvoir des trois et de l’union symbiotique entre l’espèce animale, l’humanité et l’espèce végétale ».

La première marque devrait être lancée en 2022.

Eslami est également investisseur et membre du conseil d’administration de la marque de Selena Gomez, Rare Beauty, et, par le biais de la Wild Elements’ Foundation, soutient les marques dirigées par des femmes qui créent un impact dans leurs communautés via un programme de subventions. Les bénéficiaires jusqu’à présent vont d’un agriculteur hydroponique à Liverpool, en Angleterre, à une femme qui travaille avec des lions au Kenya.

«Mon prochain chapitre est de créer des entreprises avec un objectif qui enrichit les gens et la planète», a déclaré Eslami. « Cette nouvelle façon de construire avec intention et avec un triple résultat : les gens, la planète et le profit. Je me concentre sur la façon dont vous construisez un nouveau modèle d’entreprise qui regarde authentiquement les trois de manière égale.

