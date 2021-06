La passion d’Ojjeh pour la compétition a façonné McLaren et F1 · .

Dimanche à Bakou, la Formule 1 a honoré deux personnalités décédées d’une minute de silence : l’ancien président de la FIA Max Mosley et Mansour Ojjeh. Le premier était bien connu au-delà du sport ; le nom de ce dernier n’était familier qu’aux fans inconditionnels de F1. Pourtant, le milliardaire d’origine parisienne a énormément influencé le sport en coulisse sans jamais rechercher la gloire personnelle qu’il méritait indiscutablement.

Ojjeh, décédé dimanche matin à l’âge de 68 ans, est entré en Formule 1 via Frank Williams et son équipe éponyme en 1978. Le père d’Ojjeh, Akram, né en Syrie, exploitait son conglomérat à partir de Paris et du Luxembourg, commercialisant des produits aussi divers que l’aviation, des armes et de l’immobilier sous la bannière TAG et entretient des relations étroites avec la Maison Saoud. D’où le lieu de naissance de Mansour, bien qu’il s’installe plus tard à Genève.

Lorsque la maison royale a accepté de parrainer Williams alors en difficulté via Saudia Airlines, elle a coopté des parties avec lesquelles elle partageait des liens commerciaux. L’une de ces entreprises était Techniques d’Avant Garde – comme TAG était officiellement connu – et Mansour est devenu le contact de la famille avec Williams. Le premier titre de l’équipe a suivi en 1980, et il ne fait aucun doute qu’Ojjeh a apprécié l’agitation de la F1, bien qu’il soit resté à l’écart des projecteurs.

En 1983, Ojjeh a reçu un appel de Ron Dennis de McLaren, alors à la recherche d’un bailleur de fonds pour un moteur V6 turbo qui serait construit par Porsche selon les spécifications définies par le directeur technique John Barnard. En dépit d’être un sponsor de Williams, Ojjeh a accepté de financer le projet à condition que le logo TAG Turbo apparaisse sur les capots du moteur. Un an plus tard, le moteur a remporté le premier des trois titres de pilotes consécutifs avec Niki Lauda, ​​suivi d’Alain Prost au cours des deux années suivantes.

Les moteurs TAG d’Ojjeh ont permis à Lauda de remporter son troisième et dernier titre en F1 Ne s’étant jamais reposé sur ses lauriers, en 1985, Ojjeh a acquis l’emblématique marque horlogère Heuer, la renommant TAG Heuer. Il a ensuite été rendu célèbre par une succession de publicités d’Ayrton Senna utilisant le slogan « Don’t crack under pressure ».

Peu de temps après, Barnard a quitté McLaren et Ojjeh a rejoint l’équipe, via des sociétés désignées, augmentant ses participations à 50%, à égalité avec Dennis. Ojjeh a conduit une succession de voitures personnalisées « chaudes », y compris une Porsche 911 propulsée par une version routière de la TAG Turbo, et a suggéré un jour que Williams construise une voiture de sport de route, ce que Frank a refusé.

Ojjeh a jeté son dévolu sur une supercar McLaren et a exposé son plan à Dennis et au nouveau directeur technique Gordon Murray alors que le trio était bloqué à l’aéroport de Linate à Milan après le Grand Prix d’Italie 1988. La voiture de route McLaren F1 en édition limitée, une icône moderne, en était le résultat. Le succès a de nombreux pères et il ne fait aucun doute que le génie du design de Murray et la détermination acharnée de Dennis ont “fait” la voiture, mais le rêve et le financement d’Ojjeh ont rendu possible ce que beaucoup croient encore être la meilleure supercar du monde.

L’équipage McLaren arborait des brassards à la mémoire d’Ojjeh à Bakou. L’équipe de course a réécrit l’histoire – remportant 15 des 16 grands prix en 1988 (maintenant propulsé par Honda) et remportant des titres en série avec Senna et Prost – avant de connaître une période de jachère. Le financement et la conviction d’Ojjeh ont aplani les inévitables creux financiers subis par toutes les équipes de course alors que les résultats augmentaient et diminuaient. La survie de McLaren en tant que deuxième équipe la plus ancienne de F1 est en grande partie due à son soutien. Jamais du genre à afficher sa richesse, les estimations plaçaient sa fortune à 3 milliards de livres sterling.

Cependant, le plus grand défi professionnel d’Ojjeh l’attendait : Spygate, qui a vu McLaren condamné à une amende de 100 millions de dollars après avoir été reconnu coupable d’infractions sportives par la FIA, présidée par Mosley. À ce moment-là, Ojjeh et Dennis avaient vendu un total de 60% de McLaren Group à Mercedes et au fonds souverain de Bahreïn – Ojjeh était ami avec la famille royale de l’île déserte – mais c’est lui qui a dirigé le navire diplomatiquement.

Autour de cela, les relations entre Dennis et Ojjeh se sont refroidies, puis se sont figées – elles ne se sont jamais rétablies, suggérant une retombée profondément personnelle – mais il a gardé confiance en McLaren. En 2013, il a subi une double transplantation pulmonaire – selon des sources, la première tentative a échoué et l’opération a été répétée – mais un an plus tard, il est réapparu dans le paddock, toujours aussi courtois, poli et discret que jamais.

Ojjeh en 2018 Il ne savait pas alors que McLaren se dirigeait vers une période désastreuse sous Dennis – qui était revenu à la tête de l’équipe après un passage à la tête de la division automobile ressuscitée – et des voitures propulsées par les premiers hybrides infructueux de Honda. Dennis a été évincé ; Ojjeh et les Bahreïnis ont restructuré l’entreprise, principalement en finançant un passage aux groupes motopropulseurs Renault, puis récemment Mercedes.

Bien que non confirmées, des sources suggèrent que c’est Ojjeh qui a conçu l’accord de McLaren pour retrouver Mercedes après avoir été refusé par les dirigeants de cette dernière équipe. Ojjeh connaissait Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler AG et chef de Mercedes-Benz depuis le mandat du Suédois en tant que directeur désigné de Mercedes au conseil d’administration de McLaren, et a fait appel directement. Affaire conclue, sans laquelle McLaren serait toujours chez Renault.

Au fur et à mesure que la santé d’Ojjeh déclinait, il jouait un rôle moins visible dans l’entreprise, mais son cœur et son esprit y étaient toujours pleinement et on ne peut qu’imaginer les plaisirs qu’il a ressentis au début de la riposte de McLaren. Certes, les titres mondiaux restent encore loin, mais c’était le cas lorsque TAG a sponsorisé Williams pour la première fois en 1978.

Je ne peux pas prétendre avoir connu Mansour personnellement, lui avoir serré la main trois fois et hoché la tête à plusieurs reprises pour saluer l’hospitalité McLaren. Mais je me souviens d’un homme dont la courtoisie et les manières rappellent le passé, et surtout, dont la passion pour la F1 et McLaren est restée intacte, peu importe ce que ce sport le plus capricieux lui a lancé.

Il était un véritable passionné jusqu’au bout, sans qui McLaren aurait probablement été relégué à l’histoire. Repose en paix Mansour – ton héritage est en sécurité.

