La patience est la clé, mais le club a peut-être été acheté au mauvais moment

Malgré la récente prise de contrôle de Newcastle United, il y a déjà des signes qu’il n’y aura peut-être pas de bouleversement immédiat.

Premièrement, il a fallu quatre ans à Mike Ashley pour vendre le club, après l’avoir mis en place en 2017, tandis que plus récemment, Unai Emery a déjà rejeté le rôle de manager.

Pourquoi le rachat de Newcastle United s’est produit au mauvais moment

Un calice empoisonné

En octobre 2021, Mike Ashley a finalement quitté Newcastle United et Amanda Staveley est arrivée avec le consortium Public Investment Fund soutenu par l’Arabie saoudite pour faire entrer le géant endormi dans une nouvelle aube. Les fans se sont rassemblés par milliers à l’extérieur de St. James’ Park, ravis du départ d’Ashley alors qu’ils devenaient fans du club le plus riche du football mondial. Rien ne pouvait enlever ce sentiment d’exaltation et les bons moments étaient sur le point de rouler une fois de plus. Ou l’étaient-ils ?

Steve Bruce

Une fois la joie initiale apaisée, la première chose à laquelle on s’attendait était que Steve Bruce soit remplacé rapidement et qu’un nouveau manager soit nommé. Les nouveaux propriétaires ont cependant décidé contre cela et ont permis à Bruce de prendre en charge son 1000e match en gestion contre Tottenham Hotspur. C’était peut-être un sentiment louable, mais les Spurs ont gagné 3-2 et Bruce a perdu son emploi le 21 octobre. C’était un signe précoce que les nouveaux propriétaires peuvent être puissants, avoir de l’argent à dépenser et être des chefs d’entreprise intelligents, mais ils manquent également de football. expertise lorsqu’il s’agit de l’aspect le plus important de la gestion d’un club de football.

Prise de contrôle de Newcastle United : la recherche managériale se poursuit

L’assistant de Bruce, Graeme Jones, a été nommé responsable temporaire de l’équipe et a supervisé un match nul sinon attrayant à Crystal Palace avant d’être chargé d’une défaite 3-0 à domicile contre Chelsea où l’énormité de la tâche a dû frapper les nouveaux propriétaires. entre les yeux.

Les joueurs de Newcastle ne sont tout simplement pas assez bons pour obtenir des résultats en ce moment et une reconstruction est nécessaire avec un nouveau manager, mais les nouveaux propriétaires n’ont pas répondu à deux questions. Qui voudra reprendre une équipe en deuxième position depuis le bas de la Premier League et quels joueurs de haut niveau voudront jouer pour une équipe à ce poste ?

Unai Emery rejette les avancées de Newcastle

Le mardi 2 novembre, rapporte que Newcastle était en pourparlers avec l’ancien manager d’Arsenal et actuel patron de Villareal, Unai Emery. Mais dès le lendemain, Emery était clair qu’il restait en Espagne. Ce fut un coup dur pour les propriétaires de Newcastle car cela avait été divulgué aux nouvelles et la vitesse à laquelle le rejet est venu était rapide. Emery dirige une équipe de Ligue des champions et la perspective de travailler pour l’équipe la plus riche du monde ne l’attirait tout simplement pas.

Eddie Howe est un nom qui est maintenant considéré comme un candidat pour le poste, mais celui qui est mentionné devra considérer certains faits sérieux concernant la situation à laquelle il est confronté. Ils reprendront une équipe dans le bourbier d’une bataille de relégation avec des matchs à venir contre un Brighton & Hove Albion en forme, à domicile à Brentford, à Arsenal avant d’énormes batailles de relégation contre Norwich City et Burnley. Ces deux derniers matchs se déroulent à domicile et seront essentiels à toutes leurs chances de survie.

Joueurs et managers – Pourquoi Newcastle semble une option défavorable

Le principal problème des nouveaux propriétaires à Newcastle est qu’ils présentent le club comme étant le plus riche du monde, mais la réalité est que cela ne veut rien dire dans la situation actuelle dans laquelle ils se trouvent. Quand Manchester City et Chelsea ont été pris finis et avaient soudainement des richesses à leur disposition, ils étaient à la fois une proposition beaucoup plus attrayante que le club du Nord-Est ne le sont maintenant, et le seront probablement pendant un certain temps.

Tout manager entrant saura que s’il maintient le club en place, il pourrait bien être licencié et remplacé par un nom plus grand qui pourrait être plus disposé à arriver sachant qu’il peut prendre un nouveau départ avec un été de dépenses potentiellement importantes derrière lui. Cela en soi soulèvera une question pour les futurs managers qui sera de savoir si le moment est venu de rejoindre la révolution.

Le même problème sera également dans l’esprit des joueurs. Oui, ils pourraient aller à Newcastle en janvier et être payés beaucoup d’argent, mais ils pourraient également jouer dans le championnat dans quelques mois. Est-ce vraiment ce que les meilleurs joueurs veulent faire ?

Pourquoi la reprise de Newcastle United ne peut que couvrir les fissures

En fin de compte, Newcastle United est le club le plus riche du monde, mais c’est toujours le même club en crise qu’il est depuis de nombreuses années. Les nouveaux propriétaires ont eu la possibilité de prendre des décisions décisives rapidement, mais ont plutôt hésité et laissé le poste de directeur rester vacant.

Si la prise de contrôle avait eu lieu avec Newcastle sans craintes de relégation et milieu de table, au moins, il y aurait sûrement eu des joueurs et des managers prêts à se lancer directement et à lancer l’avenir, mais comme c’est le cas, les propriétaires sont arrivés sans plan, sans prévoyance et manque de sens du football et cela pourrait bien être la plus grosse erreur qu’ils commettent dans un avenir immédiat.

Être le club le plus riche du monde sonne bien par essence, mais être le club le plus riche du monde tout en jouant dans le championnat semble inquiétant et presque inévitable. Il y aura plus de douleur avant qu’il n’y ait le moindre signe de gain sur le terrain et les nouveaux propriétaires pourraient bien trouver qu’ils n’ont pas longtemps pour garder les fans très exigeants de leur côté.

