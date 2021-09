La patience paie pour les chats noirs

Après un démarrage lent dans la fenêtre de transfert de cet été, la patience de Sunderland a payé avec une série d’excellentes signatures. Plusieurs joueurs ont été autorisés à partir à la fin de la saison dernière et sont venus de jeunes joueurs affamés de Premier League et de l’étranger aux côtés de pros plus expérimentés. Aux côtés de ceux qui ont rejoint le club, la fenêtre de transfert de Sunderland a vu Will Grigg quitter à nouveau le club.

Neuf nouveaux joueurs sont arrivés avec une nouvelle stratégie de recrutement en place. C’est une stratégie qui a vu arriver plus de jeunes joueurs que jamais. Dans les fenêtres de transfert précédentes, les Black Cats ciblaient des joueurs expérimentés qui savaient ce qu’était le football de League One. Le club jouant maintenant sa quatrième saison consécutive dans la troisième division anglaise, il est devenu clair que la méthode de recrutement précédente n’avait pas fonctionné.

Seul le temps nous le dira, mais, avec une nouvelle approche stratégique pour recruter des joueurs, Sunderland a peut-être trouvé la formule pour sortir de League One.

Examen de la fenêtre de transfert de Sunderland : une nouvelle stratégie de recrutement fonctionne

Examen de la fenêtre de transfert de Sunderland : entrées

Gardien de but

Le gardien du Bayern Munich Ron-Thorben Hoffmann est arrivé le jour de la date limite pour un prêt d’une saison. Si le joueur de 22 ans impressionne, Lee Johnson a la possibilité de le signer pour un contrat permanent. L’Allemand très bien noté devrait concourir pour la position de numéro un immédiatement. Excellent tireur d’élite qui est également à l’aise avec le ballon à ses pieds, Hoffmann ne devrait avoir aucun problème à s’adapter à la philosophie de jeu de Lee Johnson.

La défense

Une zone du domaine qui a eu la plus grande refonte. Sunderland a eu du mal à avoir une défense stable la saison dernière en raison d’une blessure et, le club manquant Dion Sanderson qui est retourné dans son club parent, et les joueurs étant autorisés à partir, des recrues étaient nécessaires.

Callum Doyle a rejoint Manchester City pour un prêt d’une saison et le joueur de 17 ans a impressionné à la fois par sa forme et sa maturité au-dessus de son âge. Le défenseur central Frederik Alves a également rejoint West Ham United. Le défenseur très apprécié a rejoint les Hammers en janvier et aura son premier aperçu du football anglais au Stadium of Light cette saison.

Les arrières Dennis Cirkin et Niall Huggins ont rejoint respectivement Tottenham Hotspur et Leeds United sur des accords permanents. L’arrière gauche Cirkin a signé un contrat de trois ans, le joueur de 19 ans arrivant avec une excellente réputation. Huggins a signé un contrat de quatre ans et, bien que le joueur de 20 ans soit principalement un arrière droit, il peut jouer à plusieurs postes.

Milieu de terrain

Deux milieux de terrain expérimentés ont été recrutés cet été pour compléter des jeunes tels que Dan Neil et Elliott Embleton. L’international nord-irlandais Corry Evans est arrivé avec un transfert gratuit après huit ans chez Blackburn Rovers. Il a signé un contrat de deux ans et a été nommé capitaine pour la nouvelle saison.

L’ancien milieu de terrain de 12 millions de livres sterling Alex Pritchard a signé un contrat de deux ans après sa libération de Huddersfield Town. L’ancien joueur de Tottenham espère revenir au genre de forme qui a vu Norwich City payer 8 millions de livres sterling et Huddersfield 12 millions de livres sterling

Attaque

L’attaquant d’Everton Nathan Broadhead a signé un prêt pour la saison. Le jeune international gallois de 23 ans peut jouer comme attaquant ou comme ailier. L’attaquant a de l’expérience en Premier League et en Europa League avec Everton ainsi qu’une expérience en League One grâce à un prêt à Burton Albion.

Le jour de la date limite a également amené un deuxième joueur d’Allemagne. L’ailier Leon Dajaku a signé un contrat de prêt initial d’une saison avec une option d’achat. Dajaku avait déjà été prêté à l’Union Berlin par le Bayern Munich la saison dernière, Berlin ayant pris l’option d’acheter le joueur le jour de la date limite avant de le prêter immédiatement à Sunderland.

S’exprimant après avoir signé, Dajaku était clairement ravi d’avoir mis le stylo sur papier. Il a déclaré: «J’ai toujours regardé vers le football en Angleterre et j’ai toujours voulu venir ici, alors quand j’ai entendu que je pouvais, cela m’a semblé être la bonne étape. J’ai vu certains matchs et c’est fou le nombre de fans qui viennent en première division, mais c’est ce que j’aime – avoir les fans qui vous poussent. C’est très agréable de signer pour Sunderland et je suis très fier d’être ici.

Examen de la fenêtre de transfert de Sunderland : dépenses

Plusieurs joueurs expérimentés sont partis à la fin de la saison dernière, le club choisissant de ne pas renouveler leurs contrats et leur permettant de partir. Des joueurs tels que le favori des fans Chris Maguire, le capitaine de la saison dernière Max Power, Grant Leadbitter, le meilleur buteur Charlie Wyke, entre autres, ont quitté le club.

Au fur et à mesure que la fenêtre de transfert avançait, Sunderland a travaillé dur pour vendre des joueurs indésirables ou permettre à d’autres de partir en prêt pour poursuivre leur développement. Même si les sorties n’ont pas été aussi productives que les rentrées, voici les deux principaux départs après ceux qui sont partis en fin de saison dernière.

Will Grigg

Dire que le temps de Will Grigg sur Wearside était un désastre serait un euphémisme. Signé pour un montant qui aurait pu atteindre 4 millions de livres sterling il y a deux ans et demi, on pensait à l’époque qu’il renverrait le club à la promotion. Cependant, il ne marquerait que huit fois en 60 matchs. Son contrat expirera à la fin de la saison et, avec un prêt à Rotherham United qui devrait durer jusque-là, Grigg a probablement joué son dernier match pour Sunderland.

Jack Diamant

Le jeune ailier Jack Diamond a été prêté à Harrogate Town jusqu’à la fin de la saison. Ce sera le deuxième prêt de Diamond à Harrogate. Il est très apprécié à Sunderland et a signé un nouveau contrat de trois ans plus tôt cette année. Cette décision se fera dans l’espoir qu’il se développera avec la perspective de jouer régulièrement au football de compétition.

