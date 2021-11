La patronne de la maison de soins en larmes alors qu’elle en limoge six pour ne pas avoir été doublement vaccinée

Theresa Ingram-Gettins était en larmes en révélant qu’elle avait dû licencier six travailleurs

Une patronne d’une maison de soins a sangloté en révélant qu’elle avait dû licencier six membres du personnel parce qu’ils n’étaient pas vaccinés.

Les nouvelles règles controversées interdisant aux soignants qui n’ont pas eu deux coups de Covid de travailler sont entrées en vigueur hier.

Theresa Ingram-Gettins, qui gère le foyer de soins Boldmere Court à Sutton Coldfield, a révélé qu’elle avait également dû suspendre six autres travailleurs, ce qui mettait à rude épreuve les membres de son personnel restants.

S’adressant à ITV, elle a déclaré qu’elle craignait que les personnes qui partent ne soient « mises dans la pauvreté ».

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

«Cette maison est comme une famille, nous sommes tous très, très proches les uns des autres. J’ai dû mettre des gens dans une éventuelle pauvreté parce que j’ai dû leur retirer leur emploi », a-t-elle déclaré.

On pense que des milliers de personnes à travers le pays ont perdu leur emploi parce qu’elles n’ont pas été vaccinées.

Les chiffres publiés par le NHS England montrent que plus de 56 000 membres du personnel actuel des maisons de soins pour résidents plus jeunes et plus âgés n’avaient pas été enregistrés comme ayant reçu les deux doses au 7 novembre – quatre jours avant la date limite d’hier.

Plusieurs milliers d’entre eux se seraient auto-certifiés comme médicalement dispensés ou auraient demandé une preuve formelle.

Theresa Ingram-Gettins a déclaré qu’elle craignait que son personnel partant ne soit mis dans la pauvreté

Il y a près de 9 000 employés de moins dans les foyers de soins pour personnes âgées depuis que le gouvernement a annoncé que les jabs deviendraient obligatoires à la mi-juin, bien que cela soit probablement dû à plusieurs raisons.

Mme Ingram-Gettins a déclaré qu’ils étaient obligés d’utiliser des travailleurs intérimaires pour la première fois pour couvrir ceux qui ont été licenciés.

Elle a ajouté: « Les gens font des quarts de travail supplémentaires. Nous sommes fatigués. Nous avons traversé une pandémie. Nous n’avons pas de vacances, nous n’avons pas de jours de congé, nous sommes juste épuisés et Boris ne nous aide pas avec ça.

Pendant ce temps, le patron d’une autre maison de soins a qualifié la politique d' »anti-démocratique » et a déclaré qu’elle mettrait l’industrie « à genoux ».

Légende : Boldmere Court Care Home

David Crabtree, qui dirige Crabtree Homes, à Ilkley, West Yorkshire, a déclaré: “ Ma colère est pour ceux qui se sont battus si précieusement au début de la pandémie, avec des milliers de membres du personnel de première ligne mourant, pour être récompensés par un P45.

«Je suis en faveur de la vaccination des gens, je suis pro-vaccin mais je suis contre qu’il soit imposé aux gens.

« 100 % de mon personnel et de mes résidents sont vaccinés et nous avons eu une épidémie il y a cinq semaines où deux personnes sont décédées.

Des milliers de personnes dans des maisons de soins ont attrapé Covid et sont décédées (Photo: .)

«La loi aurait dû changer au début de la pandémie et pour que ce soit une exigence légale au stade de l’entretien, pas après que la personne est en poste et a effectué la charge de travail fastidieuse.

«Ces personnes ont travaillé 22 mois d’affilée sans morsure de repos. Seulement pour que leurs emplois au salaire minimum pour lesquels ils se sont formés soient mis en danger.

Les ministres ont déclaré qu’une politique similaire serait mise en place pour les travailleurs de première ligne du NHS au printemps prochain.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’il était de sa « responsabilité de faire tout notre possible pour protéger les personnes vulnérables ».

Un porte-parole a ajouté: « Nous avons consulté et travaillé en étroite collaboration avec le secteur pour encourager l’adoption du vaccin avant la date limite.

«Depuis l’annonce de la consultation, l’absorption de la première dose parmi le personnel des maisons de soins est passée de 80 % à 94 %.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et les prestataires de maisons de soins pour garantir qu’il y aura toujours suffisamment de personnel doté des compétences appropriées pour fournir des soins de haute qualité. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();