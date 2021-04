La patrouille frontalière arrête un membre du gang MS-13 ainsi que cinq autres étrangers illégaux ⋆ .

La patrouille frontalière américaine a arrêté mercredi un membre du gang MS-13 ainsi que plusieurs autres hommes qui ont tous admis être illégalement dans le pays.

Le groupe comprenait un Hondurien, un Mexicain et quatre Salvadoriens. Une vérification des dossiers a montré que l’un des hommes était un membre documenté du tristement célèbre gang.

« Vers 12 h 45 mercredi, un agent patrouillant dans les montagnes près de Forest Gate Road était à la recherche d’un groupe d’entrants illégaux lorsqu’il a rencontré six hommes près du mur frontalier », selon un communiqué de presse du CBP (Customs and Border Protection) des États-Unis. . «L’agent a interrogé les hommes sur leur statut d’immigration et les six hommes ont admis qu’ils étaient illégalement présents aux États-Unis. Les hommes ont été placés en état d’arrestation et transportés vers un poste de patrouille frontalière voisin pour y être traités. À la gare, une vérification des registres a révélé que l’un des hommes, un ressortissant salvadorien de 28 ans, était un membre documenté d’un gang MS-13 », selon le CBP.

Les États-Unis ont été confrontés à une afflux de migrants le long de leur frontière sud.

Lien source