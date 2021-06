La patrouille frontalière note une augmentation de 3166 pour cent des tentatives de délinquants sexuels d’entrer aux États-Unis – RedState ⋆ 10z viral

in

La patrouille frontalière a publié le mois dernier un rapport inquiétant concernant le nombre de délinquants sexuels tentant d’entrer aux États-Unis. Selon le rapport, le taux a augmenté de 3 166 % par rapport à l’année dernière.

Du 17 au 24 mai, la patrouille frontalière a arrêté dix personnes qui ont été reconnues coupables de crimes sexuels peu après leur entrée dans le pays. L’agent de patrouille en chef du secteur Del Rio, Austin L. Skero II, a déclaré : « La majorité de ces criminels ont été appréhendés dans les zones les plus reculées de notre secteur, tentant d’éviter d’être détectés en traversant loin des zones peuplées.

Il a ajouté: “Les compétences de nos agents en matière de découpe et de suivi des panneaux ont joué un rôle déterminant dans la capture de ces criminels, les empêchant d’infiltrer nos communautés.”

Le rapport notait :

Entre le 17 et le 23 mai, des agents de la patrouille frontalière ont arrêté des ressortissants mexicains condamnés pour crime, notamment des abus sexuels forcés, une agression sexuelle sur un enfant de moins de 14 ans, une agression sexuelle sur un enfant, une agression sexuelle, un comportement sexuel avec une personne de moins de 13 ans et un délinquant sexuel enregistré. Les agents ont également arrêté deux ressortissants honduriens condamnés pour crime de viol et agression sexuelle au deuxième degré sur un enfant.

Il a poursuivi: «Depuis le début de l’exercice 2021, le 1er octobre, les agents de la patrouille frontalière du secteur de Del Rio ont arrêté 95 délinquants sexuels condamnés, soit une augmentation de 3 166 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.»

Ce rapport met en évidence l’un des problèmes liés à l’approche des frontières ouvertes du président Joe Biden en matière d’immigration. Tout au long de la campagne électorale 2020, lui et d’autres démocrates ont promis d’adopter des politiques favorables à ceux qui souhaitent traverser la frontière. En substance, il a donné son feu vert aux migrants cherchant à entrer aux États-Unis légalement et illégalement, et maintenant, nous commençons à voir les conséquences de cette position.

Mais, le problème n’est pas seulement les délinquants sexuels condamnés; ce sont aussi ceux qui tentent d’exploiter les migrants qu’ils sont chargés de faire passer clandestinement la frontière. La décision de Biden d’annuler la plupart des politiques d’immigration de l’ancien président Donald Trump permet aux trafiquants d’êtres humains d’inciter plus facilement les migrants à être vendus comme esclavage sexuel et travail forcé.

Dans un article pour le Daily Signal, le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, a expliqué comment ce problème affecte son état. « Il existe une intersection claire, mais malheureuse, entre la traite des êtres humains et l’immigration illégale en provenance de la frontière sud. Les données montrent que l’activité de traite des êtres humains à la frontière affecte la prévalence globale de la traite des êtres humains dans le Missouri et au-delà », a-t-il écrit.

Schmitt a en outre noté que « la hotline nationale sur la traite des êtres humains a signalé qu’entre 9 % et 12 % des appels passés à la hotline de l’État du Missouri impliquaient des ressortissants étrangers et, selon les experts, ce n’est que la « pointe de l’iceberg ».

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a également mis en lumière le problème de la traite des êtres humains. Le mois dernier, il a annoncé l’extension de l’opération Lone Star pour se concentrer sur les trafics liés à l’immigration illégale. Dans le cadre de ce programme, des soldats du ministère de la Sécurité publique et des Texas Rangers interrogent des mineurs non accompagnés qui ont traversé la frontière pour trouver des victimes et obtenir des informations qui pourraient conduire à la capture de trafiquants.

Alors que la crise frontalière de Biden se poursuit, il est probable que le pays pourrait voir une augmentation encore plus drastique du nombre de délinquants sexuels et de trafiquants exploitant l’approche laxiste du président en matière d’immigration. Davantage de personnes seront poussées vers l’esclavage sexuel et le travail forcé, car cette administration n’a pas la volonté d’éliminer les facteurs qui incitent les gens à tenter de se faufiler dans le pays. Malheureusement, ce problème pourrait même s’aggraver alors que le président continue de mal gérer cette crise pendant les quatre prochaines années – et ne s’atténuera pas tant qu’un républicain ne sera pas de retour à la Maison Blanche.