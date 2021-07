“La pause de la mousson” durera jusqu’à la semaine du 2 juillet, un répit temporaire de la vague de chaleur à Delhi est probable aujourd’hui: IMD

in

Delhi a enregistré jeudi une température maximale de 43,1 degrés Celsius. (Image expresse indienne)

Alors que le nord-est et l’est de l’Inde connaissent des précipitations décentes, de nombreuses régions du pays n’ont pas encore accueilli les moussons en plein essor. La progression de la mousson est au point mort depuis le 19 juin, laissant de nombreux États à court de pluie. Alors que les vagues de chaleur torride quittent Delhi, l’Uttar Pradesh, l’Haryana et les États du centre de l’Inde à la recherche de couvertures, l’IMD a averti que l’attente de la mousson allait être plus longue, au moins jusqu’à la deuxième semaine de juillet.

La mousson est arrivée avec deux jours de retard sur la côte du Kerala et a couvert la plupart des régions du pays, à l’exception de Delhi, de l’Haryana, du Pendjab et du Rajasthan. L’absence de facteurs favorables a mis la mousson sur une « pause » depuis le 19 juin. L’activité de la mousson a commencé à perdre de sa force et cela se poursuivra jusqu’à la mi-juillet. Selon le directeur général de l’IMD, le Dr Mrutyunjay Mohapatra, il peut y avoir des améliorations dans la progression des moussons à partir du 7 juillet, apportant un répit bien nécessaire de la chaleur avec des averses d’ici la troisième et la quatrième semaine de juillet.

Mohapatra a en outre ajouté que les ruptures de mousson sont courantes et qu’il y a des enregistrements d’entre elles ayant lieu jusqu’à 10-12 jours et des vents d’ouest défavorables aux latitudes moyennes et l’absence de formation de systèmes de basse pression sur le nord du golfe du Bengale affectant la progression des moussons, dit-il.

Il a également assuré que les précipitations en juillet dans toute l’Inde seront normales (94 à 106 pour cent de la moyenne sur la longue période). Une prévision des précipitations pendant la seconde moitié de la saison sera émise vers la fin juillet ou le début août.

Selon le rapport quotidien de l’IMD du 1er juillet, les conditions météorologiques, les caractéristiques atmosphériques et la configuration des vents prévues indiquent qu’aucune condition favorable ne s’est développée pour la progression de la mousson du sud-ouest dans les États du nord et du nord-ouest au cours des 5 à 6 prochains jours. L’activité des précipitations modérées devrait se poursuivre sur les parties centrale, occidentale et nord-ouest de l’Inde péninsulaire. Les conditions de canicule dureront également dans ces États pendant deux jours supplémentaires.

D’autre part, des précipitations généralisées avec des précipitations isolées sous l’influence de vents forts et humides du sud-ouest sont prévues dans les États du Bihar, du Sikkim, du Bengale occidental sub-himalayen et du nord-est dans les 5 prochains jours. Des orages modérés à violents accompagnés de fréquents éclairs nuage-sol sont probables sur le Bihar, l’est de l’Uttar Pradesh, le Jharkhand et le Chhattisgarh le 2 juillet

Pendant ce temps, la « pause » de la mousson peut avoir un impact sur les opérations agricoles et les besoins en énergie. Delhi a chancelé dans des conditions similaires à celles des toilettes pour une troisième journée au trot et a enregistré une température maximale de 43,1 degrés Celsius jeudi, légèrement inférieure à la température la plus élevée enregistrée en juillet 2012 à 43,5 degrés Celsius. Delhi pourrait obtenir un léger soulagement sous la forme d’orages et de pluie dans des endroits isolés vendredi, a déclaré IMD.

