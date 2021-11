La pauvreté augmente-t-elle vraiment depuis 2012 ? Comparer les données PLFS avec les données CES est une évaluation de la pauvreté erronée

Les opérations de terrain de l’enquête ont dû être reportées et réalisées plus tard par téléphone.

Par Manoj Panda & Rohan Bansal

Les mouvements de l’ampleur de la pauvreté monétaire ont été une dimension importante pour évaluer le niveau de vie de la population. Sur la base de l’expérience historique, la croissance du revenu global par habitant est considérée comme une condition sine qua non pour la réduction de la pauvreté. En fait, l’amélioration des conditions de vie des pauvres était l’un des principaux motifs de justification des réformes en Inde.

La source de données pour l’analyse de la pauvreté en Inde a été l’Enquête sur les dépenses des consommateurs (CES) menée périodiquement par l’ONSS. Les analystes du monde entier acceptent cette base de données comme étant représentative, indiquant les changements du niveau de vie au fil du temps, en particulier pour la partie à faible revenu de la population.

La dernière année pour laquelle les données CES sont disponibles est 2011-12, lorsque le taux de pauvreté par habitant (HCR) s’élevait à 25,7% et 13,7% pour les zones rurales et urbaines, respectivement, sur la base du seuil de pauvreté de Tendulkar. En l’absence de données du CES des dernières années, certains chercheurs ont utilisé les données de consommation de l’enquête périodique sur les forces de travail (PLFS) en 2019-20 pour calculer la pauvreté et ont comparé les estimations de pauvreté de cette enquête avec celle du CES en 2011-12. Par exemple, Mehrotra et Parida (The Hindu, 4 août 2021) ont affirmé que le pourcentage de pauvres en Inde est passé de 21,9 en 2011-12 à 25,9 en 2019-20. Une telle conclusion a de fortes implications sur le processus de développement de l’Inde au cours de la dernière décennie et doit être examinée plus sérieusement.

L’objectif principal de la CES est d’obtenir des estimations des dépenses de consommation par différentes sections des ménages, tandis que celui de la PLFS est d’estimer la participation au marché du travail. Les questionnaires des deux enquêtes sont conçus en gardant ces objectifs à l’esprit.

Les données PLFS sont plus, mais pas exactement, comparables à celles de l’enquête sur l’emploi et le chômage (EUS) précédente. En 2011-12, lorsque les CES et EUS ont été menés, les niveaux moyens de dépenses mensuelles de consommation par habitant (MPCE) rapportés par l’EUS sont de 7,4% et 6,7% inférieurs à ceux du CES pour les zones rurales et urbaines, respectivement. Le MPCE inférieur dans l’EUS se traduit par une proportion de pauvres plus élevée que le CES pour l’année 2011-12.

Le CES estime le MPCE à travers un questionnaire très détaillé concernant la consommation de différents articles avec des contrôles de cohérence intégrés. Dans le PLFS, d’autre part, les données sur la consommation des ménages sont collectées en ne posant qu’une seule question sur le « MPCE habituel », qui est censée être utilisée uniquement à des fins de classification des ménages. Ainsi, le fait que les données de consommation dans les deux enquêtes soient collectées par l’ONSS ne signifie pas nécessairement qu’elles soient comparables pour indiquer un changement de niveau de vie. Cela, nous le craignons, implique la comparaison d’oranges et de kinnows, sinon d’oranges et de pommes, cultivées par le même agriculteur.

De plus, il y a un autre problème sérieux dans PLFS pour 2019-2020. Le PLFS couvre normalement la période juillet-juin. Plusieurs ménages à faible revenu n’ont pas eu d’opportunités normales de revenu ou de consommation normale au cours du dernier trimestre de la période d’enquête de juillet 2019 à juin 2020 en raison des effets de verrouillage induits par Covid-19. Les opérations de terrain de l’enquête ont dû être reportées et réalisées plus tard par téléphone.

Les niveaux et les taux de croissance des données de consommation agrégées basées sur le CES sont considérablement inférieurs aux estimations fournies par l’Office central des statistiques dans le cadre de ses comptes de revenu national impliquant le PIB et d’autres agrégats macro. De 1993-94 à 2011-12, alors que les dépenses de consommation finale privée réelles par habitant (PFCE) ont augmenté de 4,7% par an selon les données du CSO, le MPCE réel basé sur les CES de l’ONSS a augmenté d’un peu plus de 2%.

Même si le « MPCE habituel » du PLFS n’est pas comparable au MPCE du CES, les trois cycles du PLFS sont comparables entre eux. Par conséquent, si l’on veut avoir une indication approximative des tendances récentes sur le front de la pauvreté, les données « usuelles MPCE » dans PLFS peuvent être utilisées en gardant à l’esprit ses limites.

Les estimations de la pauvreté sont données dans le graphique ci-joint. Le MPCE moyen dans l’enquête emploi étant inférieur au CES, les taux de pauvreté sont plus élevés. Les seuils de pauvreté utilisés ici sont obtenus en gonflant le seuil de pauvreté de Tendulkar pour 2011-12 par l’indice des prix à la consommation pour les zones rurales et urbaines. Une tendance à la baisse est évidente au cours des trois cycles, confirmant que la croissance du PIB continue d’avoir un effet de réduction de la pauvreté.

Nous tenons à réitérer que la comparaison de l’incidence de la pauvreté avec la CES 2011-12 doit attendre les données d’un autre cycle de la CES. Les données de consommation PLFS ne remplacent pas les données détaillées du CES. En attendant, une documentation complète et une analyse minutieuse de la base de données disponible sur diverses autres composantes du niveau de vie pourraient être effectuées pour comprendre comment se portent les pauvres.

Mais un récit de la pauvreté croissante formé par une simple comparaison des données CES et PLFS n’est pas justifié. Cela n’aide pas la cause d’une croissance économique plus élevée dans la perception du public.

Panda est ancien directeur, Institute of Economic Growth, Delhi, & Bansal est directeur du département de politique monétaire, Reserve Bank of India

Les vues sont personnelles

