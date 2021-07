Juridique & Réglementaire

La PBOC maintiendra une pression réglementaire élevée sur le trading de crypto pour le reste de 2021

La banque centrale de Chine a tenu une réunion pour discuter des priorités de travail pour le second semestre de l’année. Il s’est engagé à continuer d’exercer une forte pression réglementaire sur les échanges de devises virtuelles au second semestre.

La répression sévère des activités illégales en monnaie virtuelle aurait été répertoriée comme l’un de ses résultats de travail au cours du premier semestre de l’année. La publication locale Wu Blockchain a noté,

“La réunion a souligné que la répression de la crypto au second semestre est de “maintenir” plutôt que de se renforcer, ce qui peut impliquer qu’il n’y aura pas de grandes nouvelles politiques, mais la poursuite des politiques actuelles. “

Au premier semestre 2021, la Banque populaire de Chine a réprimé le commerce et l’extraction de crypto-monnaies en raison de préoccupations accrues concernant la fraude, le blanchiment d’argent et la consommation excessive d’énergie. Désormais, la banque centrale continuera à maintenir ces mesures réglementaires à leur encontre à l’avenir.

Cependant, comme nous l’avons signalé, ces mesures n’étaient pas limitées à l’industrie de la cryptographie et imposées à d’autres secteurs comme Internet. La banque centrale a mis en place une série de mesures réglementaires ciblant le monopole du secteur de la technologie, telles que Ant Group Co., Tencent et d’autres également au cours de l’année écoulée.

En plus de réprimer la capacité illégale de la monnaie virtuelle, la PBOC a également décidé lors de la réunion qu’elle appliquerait fermement les décisions et les dispositions prises par le Comité central et le Conseil d’État sur la lutte contre les monopoles.

Tout en empêchant l’expansion désordonnée du capital, la banque centrale a également proposé de promouvoir les normes des entreprises financières. Il supervisera également ces sociétés de plateformes financières pour s’assurer qu’elles appliquent pleinement les exigences réglementaires pertinentes, conformément à la déclaration.

La banque faîtière a en outre déclaré qu’elle accélérerait ses travaux pour créer une loi sur la stabilité financière, que le sous-gouverneur Liu Guiping a proposée en mars.

La PBOC a réitéré que sa politique monétaire prudente serait raisonnable, appropriée et flexible. Tout en promettant de mettre en œuvre une bonne conception de la politique « intercyclique », ce qui signifie qu’un soutien politique sera fourni pendant une longue période, la banque centrale a déclaré qu’elle éviterait de trop stimuler l’économie.

“Maintenant, ce dernier reg fud est sorti… il est temps de l’envoyer sur la lune”, a commenté Molly de eGirl Capital.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.