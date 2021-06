La PBoC parle du « battage médiatique » de la cryptographie avec les banques et les institutions et interdit l’utilisation de leurs services

Ils augmenteront également les enquêtes et la surveillance des clients, y compris les bourses et les courtiers de gré à gré et les transactions en capital, et prendront des mesures immédiates contre ceux qui sont encore impliqués car le commerce de crypto « perturbe l’ordre économique et financier normal » et « porte atteinte à la sécurité des biens des personnes ».

La banque centrale de Chine a convoqué les banques et les établissements de paiement pour discuter des problèmes de spéculation liés aux crypto-monnaies.

La Banque populaire de Chine a rencontré la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine, la Banque de construction de Chine, la Banque d’épargne postale de Chine, la Banque industrielle, Alipay et d’autres et leur a ordonné de ne pas participer à des activités commerciales liées à la monnaie virtuelle. .

Les départements concernés de la Banque populaire de Chine ont souligné que les activités d’échange de devises virtuelles perturbent l’ordre économique et financier normal, multiplient les risques de transfert transfrontalier illégal d’actifs, de blanchiment d’argent et d’autres activités illégales et criminelles, et portent gravement atteinte à la la sécurité des biens des personnes.

Toutes les banques et établissements de paiement sont désormais invités à appliquer strictement la « Notice sur la prévention des risques liés au Bitcoin » et « l’« Annonce sur la prévention des risques de financement par émission de jetons » et d’autres exigences réglementaires.

Les banques et les institutions ne doivent pas fournir d’ouverture, d’enregistrement et d’enregistrement de compte pour des activités connexes telles que la négociation, la compensation et le règlement.

Ils doivent enquêter et identifier de manière approfondie les échanges de devises virtuelles et les comptes de capital des concessionnaires de gré à gré (OTC) et couper le lien de paiement pour les fonds de transaction.

En outre, ils doivent analyser les caractéristiques des transactions en capital des activités de battage publicitaire de devises virtuelles, augmenter la contribution technique et améliorer les modèles de surveillance des transactions anormales.

Au milieu de cela, le prix des actions de Huobi Technology a augmenté, ce qui, selon la publication locale Wu Blockchain, pourrait être dû à l’action “relativement douce” de la banque centrale.

Un État autoritaire interdisant à ses citoyens d’accéder à la crypto autant que possible est en fait optimiste et souligne davantage l’objectif de la crypto et de la DeFi. Si vous savez, vous savez. – Arthur (@Arthur_0x) 21 juin 2021

Avant la publication de la déclaration de la PBOC, la Banque agricole de Chine a publié la sienne lundi, déclarant qu’elle interdisait l’utilisation de ses services pour les transactions en monnaie virtuelle et les activités connexes. Maintenant, Alipay et d’autres ont également publié leurs déclarations connexes.

La décision a été prise conformément aux récentes directives des départements concernés de la Banque populaire de Chine et à la réunion du Comité financier du Conseil des Affaires d’Etat.

Selon le communiqué, la troisième plus grande banque de Chine interdit l’accès des clients impliquant des transactions en monnaie virtuelle et augmentera les enquêtes et la surveillance des clients et des transactions en capital.

Si des clients sont toujours impliqués, la banque prendra immédiatement des mesures à leur encontre, notamment la suspension des transactions sur le compte et la résiliation des relations avec les clients. La version traduite de l’avis se lit comme suit :

« Afin de protéger vos droits et intérêts légitimes et la sécurité des fonds de votre compte, veuillez coopérer activement avec le travail de diligence raisonnable de notre banque, aider notre banque à remplir ses obligations légales et réprimer les activités illégales et criminelles impliquant l’extraction de monnaie virtuelle. et les opérations de fonds.

La banque exhorte en outre les clients à être très vigilants quant aux risques associés aux activités commerciales liées à la monnaie virtuelle et à se garder de se faire tromper.

La répression en cours contre l’exploitation minière en Chine semble effrayer les investisseurs. Bien que cela ait un impact négatif sur le hashrate de BTC à court terme, à long terme, il est très positif car il supprime le plus gros risque pour le réseau. – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 21 juin 2021

Alors que la plupart des banques en Chine ont publié un avis similaire en 2014 pour empêcher les clients d’échanger des cryptos, cette fois, c’est différent à trois égards. Selon Wu Blockchain, le dernier avis montre clairement les exigences de la banque centrale, exigeant une enquête sur les comportements passés et le signalant au gouvernement.

Du côté négatif des choses, la Chine ne semble pas en avoir fini avec sa répression contre la crypto. Du côté positif, “un renversement significatif des marchés mondiaux en ce moment, les contrats à terme sur actions effectuant un retournement de 180 et les obligations restituant tous les gains du jour au lendemain”, a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger.

