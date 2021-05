La peau de banane a des utilisations et des propriétés impressionnantes, ne la jetez pas! | Vie

Jeter la peau de banane est une erreur et nous allons vous expliquer pourquoi. Bien que vous ayez pensé toute votre vie que c’était un déchet, c’est en fait un élément très polyvalent avec des utilisations et des propriétés impressionnantes. Profitez-en à votre avantage!

Si vous avez des connaissances en nutrition, il n’est pas nécessaire pour nous de vous dire que la peau de nombreux fruits et légumes vous offre de nombreux bienfaits pour la santé. La peau de nombreux aliments est largement utilisée en cuisine, comme c’est le cas avec la peau d’orange et de citron, mais nous n’avons pas l’habitude d’utiliser la peau d’autres aliments.

C’est ce qui se passe, par exemple, avec la peau de banane. Bien qu’il soit comestible, peu de gens le mangent ou l’incorporent comme ingrédient dans leurs recettes, ce qui est une grosse erreur car il a de nombreuses propriétés.

Lorsque vous mangez une orange ou préparez du jus, ne jetez pas la peau: elle a de nombreuses utilisations très utiles pour nettoyer et aromatiser qui vous surprendront.

Ensuite, nous expliquerons pourquoi vous ne devriez pas jeter la peau de banane et quelles utilisations vous pouvez lui donner:

Il est chargé de nutriments. La peau de banane est une source importante de fibres alimentaires et se distingue également par sa teneur en inuline, potassium, magnésium, vitamines B6 et B12, phénoliques, caroténoïdes et polyphénols. Il peut être mangé bien lavé, à la fois cru et cuit. Vous pouvez le préparer bouilli dans de l’eau pour faire une infusion, le mélanger avec des smoothies aux fruits ou le cuire avec de l’eau et du sucre pour l’incorporer dans des recettes sucrées. Prenez soin de votre peau. C’est un élément efficace pour soigner et protéger votre peau. Si vous le frottez sur votre visage, il a un effet éclairant, hydratant et anti-rides, et favorise la disparition des marques d’acné. De plus, le mettre sur les yeux aide à réduire les poches. En revanche, ses propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires lui permettent de soulager les coups de soleil, les piqûres d’insectes ou les symptômes de l’urticaire. Protégez vos cheveux. Les antioxydants présents dans la peau de banane neutralisent les radicaux libres, permettant à vos cheveux d’être plus forts, plus sains et plus brillants.

Lorsque nous cuisinons, nous jetons généralement certaines parties de la nourriture. Conservez ces écorces, tiges et feuilles: elles ont des propriétés très intéressantes.

Prend soin de vos dents. La peau de banane a des propriétés antibactériennes. Une étude révèle qu’il est efficace pour tuer deux des bactéries responsables de la maladie parodontale, comme A. actinomycetemcomitans et P. gingivalis. De plus, d’autres études suggèrent que le frotter contre les dents aide à les blanchir. Polonais les objets. Frottez la peau de banane contre les chaussures en cuir ou les couverts pour les polir et les faire briller. Fertilisez vos plantes. La peau de banane est un excellent engrais pour vos plantes. Vous pouvez les utiliser pour faire du compost maison et cela peut également fonctionner comme engrais.