La peau de Morty, la pioche et l’emote Get Schwifty ont été divulgués pour une boutique d’articles

Un skin Morty a été divulgué pour la boutique d’objets Fortnite avec une emote Get Schwifty.

Rick Sanchez a été la plus grande surprise de la passe de combat de la saison sept d’Epic Games, et son pauvre neveu est techniquement déjà dans le jeu mais comme un marteau. Vous pouvez également obtenir le Doc Brown de mauvaise humeur en atteignant le niveau 90 de la bataille en dépensant des V-bucks ou en gagnant des étoiles.

Alors que Rick est le meilleur cosmétique de la saison sept à ce jour, vous pourrez bientôt jouer le rôle de son acolyte adolescent semi-relatif.

FORTNITE : Heure de début de la coupe Wonder Woman et comment gagner un skin Fortnite | Ne faites confiance à personne : les imposteurs de Fortnite

BridTV

4320

Fortnite | Ne faites confiance à personne : les imposteurs de Fortnite

847362

847362

centre

13872

Fuite de peau Fortnite Morty

Un skin Morty a été divulgué pour Fortnite par Hypex et Not0fficer sur Twitter.

Plutôt que de simplement courir le champ de bataille à pied, le personnage préféré des fans et amoureux de tout ce que Jessica est attaché à un robot. Plus important encore, il a le même look 2D et le même style visuel que Rick.

La peau a l’air géniale, et elle semble également être livrée avec un dos bling qui a un sac décompressé montrant légèrement le cube utilisé pour invoquer M. Meekseeks.

Obtenez l’émote Schwifty

Hypex a également divulgué une emote Get Schwifty ainsi que la pioche pour Morty.

La pioche serait basée sur le Space Snake, tandis que l’emote Get Schwifty est ce que vous attendez de l’épisode. Le neveu de Rick saisit un microphone et commence à se balancer de gauche à droite.

Date de sortie

Aucune date de sortie n’a été signalée pour le skin Morty dans Fortnite, mais il devrait arriver dans la boutique d’objets avant l’expiration de la saison sept, le 12 septembre.

Quant à son coût, les fans devraient s’attendre à ce que ses frais soient d’environ 1 500 à 2 500 V-bucks. Il devrait y avoir une option pour le cosmétique ainsi qu’un pack, mais nous devrons simplement attendre qu’il sorte.

Dans d’autres nouvelles, Madden 22: le statut multijoueur Crossplay et multiplateforme expliqué