Abbie Reynolds, 29 ans, a été hospitalisée pendant 20 jours après être tombée dans une casserole d’eau bouillante (Photo: SWNS)

Une femme a subi des brûlures au troisième degré sur ses seins après s’être évanouie sur une casserole de poulet bouillant et sa peau a « fondu ».

Abbie Reynolds, 29 ans, discutait avec sa colocataire Margaret Williams lorsqu’elle s’est soudain rendu compte qu’elle avait du mal à suivre la conversation.

La vision de la psychologue scolaire est devenue floue et elle a commencé à voir des « points noirs ».

Incapable de les repousser, elle pensa qu’elle irait se coucher.

Abbie a déclaré: «Margaret m’a dit d’aller m’asseoir. La dernière chose dont je me souviens est de marcher vers le salon, mais apparemment, je me suis arrêté et je me suis retourné pour regarder le micro-ondes qui était au-dessus de la cuisinière. Je me suis évanoui et je me suis effondré dans la cuisson des aliments.

«C’était atroce. Je pensais que j’allais mourir. Je n’ai jamais rien vécu d’aussi douloureux et honnêtement, je pense que je ne le ferai plus jamais. Même l’accouchement ne sera pas aussi douloureux.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital MedStar à Washington DC où elle a subi trois interventions chirurgicales.

Abbie a eu la chance de survivre après avoir subi des brûlures au troisième degré (Photo: SWNS)



La femme de 29 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale d’urgence (Photo: SWNS)



Abbie apprend à accepter ses brûlures (Photo: SWNS)

Elle a obtenu son congé après 20 jours et apprend maintenant à accepter ses brûlures et à adopter sa nouvelle image corporelle.

S’ouvrant sur l’expérience » qui a changé la vie « , Abbie a déclaré: » Je ne serai jamais la même personne que j’étais physiquement ou mentalement avant l’accident. C’est une chose vraiment difficile à accepter.

«La première chose que j’ai ressentie en voyant mes brûlures était un choc, je n’avais jamais vu ma peau comme ça. C’était gris.

« Ensuite, j’ai ressenti de la peur, j’étais complètement paniqué et j’avais peur de l’inconnu. Mais une fois que j’ai eu le temps de comprendre ce qui s’était passé, j’ai eu peur.

Abbie a dit qu’elle n’avait jamais rien vécu d’aussi douloureux (Photo: SWNS)



Abbie a été sauvée par sa colocataire qui l’a sortie du pot (Photo: SWNS)

«Une fois le choc initial passé, j’ai réalisé que j’allais faire un long trajet.

« Se réveiller après chaque opération a été l’une des parties les plus difficiles. C’était tellement traumatisant.

«La gravité de l’accident a été une chose incroyablement difficile à accepter. Vous devez essentiellement faire le deuil de votre ancien corps et de votre ancienne vie tout en essayant d’accepter et d’apprécier votre nouveau moi et votre nouvelle vie.

« Mais cela m’a obligé à être plus gentil avec moi-même et à apprécier mon corps pour toutes les choses merveilleuses qu’il a faites pour moi. »

Abbie a déclaré que les cicatrices “ massives » lui avaient fait réaliser combien de temps elle “ avait perdu à s’inquiéter de petites imperfections stupides que personne d’autre n’aurait remarquées ».

