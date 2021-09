La peau Fortnite Shang-Chi est maintenant disponible

in

Le skin Fortnite Shang-Chi est désormais disponible dans la boutique d’objets, signalant une relation toujours solide entre les mastodontes Epic et Marvel. Le skin Shang-Chi arrive à Fortnite juste à temps pour le premier long métrage du héros, Shang Chi et la légende des dix anneaux, qui sortira en salles le 3 septembre.

Peau Fortnite Shang-Chi

Comme la plupart des collaborations avec d’autres marques, le skin Fortnite Shang-Chi comprend plus que le personnage. Sont également inclus dans le pack complet du héros pour ceux qui le souhaitent, les éléments suivants :

Grand bouclier protecteur arrière blingBlades of the Brother Hand pickaxesDragon’s Scale wrapShang-Chi trouvera de nombreux visages Marvel familiers sur l’île Fortnite.

Le skin Shang-Chi rejoint une longue liste de héros Marvel déjà présents sur Fortnite. De nos jours, un lancement Marvel est une garantie virtuelle d’un lien Fortnite. Alors que parfois les skins sont basés sur de nouvelles itérations du personnage ou restent plus proches de leurs styles comiques, le skin Shang-Chi semble tout droit sorti du nouveau film.

L’année dernière, Fortnite a organisé une saison 4 entièrement consacrée à Marvel où l’intégralité du pass de combat était composée de personnages et de produits cosmétiques Marvel tels que She-Hulk, Wolverine et Iron Man. Le CCO épique Donald Mustard a déclaré un jour que des croisements comme celui-ci n’étaient que la pointe de l’iceberg entre les deux sociétés.

“Ce n’est que le début”, a déclaré Mustard au podcast This Week In Marvel en 2020. “C’est le début de beaucoup de choses que nous avons planifiées depuis de nombreuses années dans cette intégration de Marvel. Comme, ce n’est pas la fin. C’est le début.”

Shang-Chi n’est encore qu’une continuation de ce train pratiquement sans fin. Tant que Fortnite et Marvel resteront au sommet de la montagne de la culture pop, nous pouvons nous attendre à de nombreuses autres collaborations entre les deux marques pour les années à venir.

Si vous avez besoin de plus de skins sous licence, d’autres croisements récents ont inclus Wonder Woman de la Justice League, l’ambassadeur du reggaeton J Balvin et Mike Lowrey de Bad Boys.

