La pêche au Brexit éclate alors que les États de l’UE se liguent contre la Grande-Bretagne à propos du différend à Jersey | Politique | Nouvelles

Lundi, 14 États de l’UE ont accepté de soutenir la France dans la signature d’une déclaration commune critiquant l’approche du Royaume-Uni en matière de licences de pêche post-Brexit. Cette décision a été prise lors d’une réunion des ministres européens de l’agriculture et de la pêche à Luxembourg.

La déclaration disait : « Nous appelons le Royaume-Uni à fournir une réponse dans les plus brefs délais et à s’engager dans d’autres travaux techniques conformément à l’esprit et à la lettre de l’Accord ».

Le document montrait que la Belgique, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Suède et les Pays-Bas soutenaient le document français.

Le Danemark, Malte, la Lituanie et la Lettonie ont également apporté leur soutien, selon des diplomates de l’UE.

La semaine dernière, la France a lancé un ultimatum au Royaume-Uni concernant les droits de pêche.

La ministre française de la Mer, Annick Girardin, a rencontré des députés et des eurodéputés français à Bruxelles pour discuter davantage de la manière de contrecarrer la décision du Royaume-Uni de refuser les licences de pêche post-Brexit aux pêcheurs français.

La femme politique française a publié un calendrier complet de son plan de vengeance sur Twitter, promettant de combattre à tout prix la Grande-Bretagne sur la question.

Selon son emploi du temps, le compte à rebours semble avoir commencé le 29 septembre, laissant Boris Johnson jusqu’au mercredi 13 octobre pour répondre à la menace.

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a également déclaré qu’il « prendrait des mesures européennes ou nationales pour exercer des pressions sur le Royaume-Uni » après que Paris se soit agacé d’une série de rejets de demandes de pêche dans les eaux britanniques.

Il a déclaré: « Le Royaume-Uni dépend de nos exportations d’énergie, ils pensent qu’ils peuvent vivre seuls tout en battant l’Europe et, étant donné que cela ne fonctionne pas, ils se livrent à une surenchère agressive. »

En réponse, le ministre britannique du Brexit, Lord David Frost, a rappelé à la France la nécessité d’être « proportionnée ».

Lord Frost a accusé la France d’être trompeuse sur la position du Royaume-Uni sur l’accès à la pêche.

Il a déclaré lors d’un événement en marge d’une conférence du Parti conservateur : « Nous avons accordé 98 % des demandes de licence des bateaux de l’UE pour pêcher dans nos eaux selon les différents critères de l’accord de commerce et de coopération, nous n’acceptons donc pas que nous ne soyons pas respectant cet accord.

« Nous avons été extrêmement généreux et les Français, se concentrant sur une petite catégorie de bateaux et prétendant que nous nous sommes comportés de manière déraisonnable, je pense que cela ne reflète pas vraiment les efforts que nous avons déployés. »

Le ministre du Cabinet a reconnu que la Grande-Bretagne « aurait aimé un autre type d’accord sur la pêche » dans l’accord sur le Brexit, mais a déclaré que le Royaume-Uni s’efforçait de respecter les conditions convenues.

« Nous avons conclu cet accord et nous le mettons en œuvre de bonne foi, donc je pense qu’il est déraisonnable de suggérer que non », a-t-il poursuivi.

« S’il y a une réaction de la France, ils devront persuader d’autres membres de l’UE de la suivre, et cela doit être proportionné. »