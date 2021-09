La pêche au Brexit est au bord du gouffre alors que des manifestants français prennent d’assaut la plage d’alimentation électrique de Jersey | Politique | Nouvelles

in

Samedi, plus de 100 personnes de l’industrie française de la pêche se sont rassemblées sur la plage d’Armanville en Normandie pour protester contre la querelle déclenchée par le Brexit. La plage française est l’endroit où un câble d’alimentation alimentant Jersey avec ses besoins électriques fait terre.

La manifestation survient au milieu de la frustration suscitée par les plans visant à restreindre le nombre de navires de pêche français qui auront accès aux eaux de Jersey.

Les plans limiteront également le nombre de jours pendant lesquels les navires peuvent pêcher et l’équipement qu’ils sont autorisés à utiliser.

En vertu de l’accord de commerce et de coopération (ACC) entre la Grande-Bretagne et l’UE, l’accès aux eaux de Jersey sera restreint à partir du 1er octobre après avoir été prolongé de trois mois en juillet.

Les manifestants ont été rejoints par des politiciens locaux de toute la Normandie qui ont exprimé leur soutien à l’industrie.

Bertrand Sorre, député de la Manche, a appelé à de nouvelles négociations entre l’UE et le Royaume-Uni pour résoudre la querelle.

M. Sorre a déclaré : « Ce n’est pas possible de continuer comme ça, les pêcheurs veulent travailler, faire leur travail.

« Quelle est la réalité ici ?

“Nous n’acceptons pas, nous n’acceptons jamais de perdre notre possibilité de pêcher dans ces eaux, nous devons donc trouver une solution.”

LIRE LA SUITE: Macron rejeté “ snobe ” le Royaume-Uni dans une querelle furieuse sur les sous-marins nucléaires

La manifestation la plus récente intervient également à un moment tendu dans les relations entre la Grande-Bretagne et la France après que le pays a affirmé que l’accord de plusieurs milliards de dollars AUKUS était un “coup de poignard dans le dos”.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré : « Cette décision brutale, unilatérale et imprévisible me rappelle beaucoup ce que faisait M. Trump. C’est une rupture de confiance et je suis extrêmement en colère.

Il a poursuivi : « Le monde est une jungle. La France vient de se faire rappeler cette amère vérité par la façon dont les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont poignardée dans le dos en Australie.