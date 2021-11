Un super chalutier allemand laisse des « milliers de poissons morts » en 2019

Le sommet sur le climat COP26 entre dans sa huitième journée. Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les pays à faire des « compromis audacieux » alors que les pourparlers entre les dirigeants mondiaux sur la manière de freiner le changement climatique d’origine humaine entrent dans leur dernière semaine. L’un des principaux objectifs est de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 ° C – le chiffre largement accepté qui est la limite des dommages environnementaux irréversibles.

Vendredi dernier, la présidence britannique lors du sommet a marqué la « Journée d’action pour l’océan », défendant un appel à l’action pour protéger et restaurer la santé et la résilience des océans.

Ces dernières années, Downing Street s’est ouvert à divers groupes écologistes, prenant en compte leurs préoccupations et leurs conseils sur la meilleure façon de lutter contre la dégradation de l’environnement.

Une grande partie de cela concerne la pêche et la mesure dans laquelle les navires opérant dans les eaux britanniques peuvent endommager la vie océanique de manière irréparable.

Greenpeace est une organisation qui a été à l’avant-garde pour tenter d’influencer Westminster.

Le groupe enquête, documente et expose les causes de la destruction de l’environnement et fait pression sur le gouvernement, en utilisant également la pression des consommateurs et en mobilisant les membres du grand public.

Ils ont récemment exhorté le Royaume-Uni à interdire aux superchalutiers de balayer le fond marin de la faune, le n ° 10 s’étant engagé à faire exactement cela plus tôt cette année.

Beaucoup, cependant, restent sceptiques quant aux méthodes utilisées et affirment que le « récit de l’éco-guerrier » peut faire plus de mal que de bien.

Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), a déclaré qu’il était « inquiet » de l’avenir de la pêche si le gouvernement continuait à « reprendre une grande partie de ce récit ».

Il a déclaré à Express.co.uk : « Surtout au sommet du parti au pouvoir, je pense qu’il y a des façons de penser des éco-guerriers.

« Même au sein du Defra, certaines personnes accordent beaucoup trop de crédit à la rhétorique de Greenpeace et pas assez aux preuves.

« Et c’est une vraie inquiétude pour nous en ce moment. »

Il affirme que les stocks de pêche du monde entier se sont considérablement rétablis au cours des dernières décennies.

Selon un rapport publié par le PNAS (Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique) en 2020, environ 50 pour cent des stocks de poissons des océans du monde se rétablissent ou se sont déjà rétablis.

C’était, selon le document, en grande partie dû à une évolution vers une pêche durable.

Les groupes verts affirment que la reconstitution est également due à l’introduction d’aires marines protégées (AMP) – des étendues d’océan protégées de manière permanente ou temporaire contre la pêche.

Près d’un quart des eaux territoriales du Royaume-Uni sont couvertes par des AMP, symbolisant l’objectif « de premier plan mondial » du gouvernement de protéger 30 % de la biodiversité des océans d’ici 2030.

Bien que la pratique ait été largement couronnée de succès, M. Deas a averti qu’elle pourrait voir des navires entrer sur un territoire non pêché auparavant.

Il a déclaré: « Il y a des inquiétudes concernant ce que nous appelons la compression spatiale, cette expansion massive des zones marines protégées, 38% des eaux britanniques, et ce point d’interrogation quant à savoir si la pêche y sera autorisée et l’effet de déplacement qui en découle.

« Je ne pense pas que le gouvernement ait suffisamment réfléchi à ce qui se passe lorsque vous déplacez la pêche de ses zones coutumières.

« Au début des années 2000, il y avait une très grande zone de morue dans le nord de la mer du Nord fermée pour la protection de la morue.

« Ce n’était qu’une fermeture de trois mois, mais ce que vous avez découvert, c’est que les chalutiers néerlandais avaient été déplacés d’où ils pêchaient habituellement vers des zones vierges qu’ils n’avaient jamais pêchées auparavant.

« C’est là que vous obtenez les dommages écologiques quand c’est le premier chalut.

« Et la flotte écossaise avait été déplacée dans les terres d’églefin et il y a eu un massacre avec d’énormes rejets – si vous interdisez non seulement les superchalutiers mais tout, alors vous avez un problème de déplacement massif. »

Cependant, les recherches suggèrent que ces zones protégées sont extrêmement difficiles à contrôler.

Selon les données 2020 de Global Fishing Watch (GFW), par Oceana, une ONG de conservation, plus de 97% des aires marines protégées britanniques sont redoutées et chalutières de fond.

Il a suggéré que le chalutage de fond et le dragage – ce qui est décrit comme le type de pêche le plus destructeur sur les habitats des fonds marins – se produisent dans 71 des 73 AMP au large du Royaume-Uni.

Les navires, du Royaume-Uni, d’autres pays de l’UE et de Russie, ont passé environ 200 000 heures à chaluter ou à draguer les fonds marins dans les AMP au large en 2019, selon les algorithmes GFW basés sur leurs données AIS (systèmes d’identification automatique).