La pêche de Géorgie chante le tueur

Petit Richard Is Back, proclamé l’album de 1964 par Georgia Peach. En fait, après avoir « opté pour le gospel » en 1960, il était revenu au rock’n’roll deux ans plus tard, faisant des tournées internationales avec une tournée à forfait promue par l’impresario émergent Don Arden. Puis Richard a partagé une facture au Star Club à Hambourg avec Les Beatles, où son influence existante sur le groupe de Liverpool s’est encore renforcée.

En 1963, Richard part en tournée avec les nouvelles stars de Liverpool au Royaume-Uni, puis avec les Everly Brothers, avant d’entamer une série de sessions d’enregistrement pour le label Vee-Jay en mars 1964. Il en résultera l’album Little Richard Is Back, sorti cet été-là, et l’un des premiers morceaux coupés lui a donné une entrée mineure dans les charts le 12 septembre, alors qu’il reconnaissait un autre original du rock’n’roll.

La version de Richard du classique de 1957 de Jerry Lee Lewis « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On » n’a pas fait partie des charts pop américains. Cependant, sa face B, sa lecture de “Goodnight Irene”, a fait une bulle sous le Hot 100, se classant aussi haut que n ° 128. C’était au cours de la période de 14 mois au cours de laquelle Billboard n’a pas publié de graphique R&B, mais “Whole Lotta Shakin'” figurait sur la liste des 50 meilleurs emplacements R&B de la publication commerciale rivale Cashbox, apparaissant pour la première fois le 12 septembre et atteignant No .42.

L’album, entièrement intitulé Little Richard Is Back (And There’s A Whole Lotta Shakin’ Goin’ On!), comportait de nombreuses autres interprétations par Little Richard de numéros établis. Ils ont été tirés à la fois du monde du rock’n’roll (“Money Honey”, “Short Fat Fannie”, “Blueberry Hill”) et au-delà (“Memories Are Made Of This”). L’album n’a pas fait partie des charts, mais bientôt Richard a réenregistré ses propres succès vintage pour Vee-Jay, pour l’album de 1965 intitulé Little Richard’s Greatest Hits.

