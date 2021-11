La pêche espagnole devra remplacer le plastique par des matériaux recyclables

11/03/2021 à 08:03 CET

La nouvelle législation sur les déchets en Espagne oblige de nombreux secteurs économiques à s’adapter pour abandonner le plastique qu’ils utilisent dans de nombreuses phases de leur production. C’est le cas de la pêche, où des matériaux recyclables doivent être introduits pour remplacer le plastique.

L’arrêté royal sur les conteneurs et les déchets préparé par le gouvernement représente un « grand défi & rdquor; pour la chaîne de production et de vente des produits de la pêche et une augmentation de la responsabilité et des coûts, notamment dans les entreprises des maillons intermédiaires, qui devront recourir à des matériaux recyclables.

Des représentants de la Plateforme technologique de la pêche et de l’aquaculture (PTPA), de l’association de pêche Fedepesca et d’autres experts ont souligné le défi posé par la nouvelle législation sur l’emballage, lors d’une conférence récemment tenue à l’Institut technologique de l’emballage, du transport et de la logistique (ITENE ) à Paterna (Valence), diffusée virtuellement, rapporte Efeagro.

L’arrêté royal, actuellement en phase de consultation publique, transpose la législation européenne sur l’économie circulaire, ouvre la porte à un système de retour et de retour, applique la directive sur les plastiques à usage unique et révise la responsabilité élargie des producteurs.

Dans l’industrie de la pêche, ses implications pratiques peuvent affecter la nécessité d’arrêter d’utiliser « multicouches & rdquor ; qui emballent le poisson ou remplacent les barquettes en PET noir, car ce ne sont pas des matériaux recyclables.

Mais commerçants considèrent que cette nouvelle réglementation est source d’incertitude, en raison de sa complexité, pour les alternatives et le vide juridique concernant les nouveaux matériaux comme le bambou par exemple.

Un « grand effort & rdquor ;

La présidente de PTPA -qui rassemble l’ensemble du secteur- et directrice de Fedepesca, María Luisa Álvarez, a indiqué qu’à ce jour la gestion des déchets de produits de la pêche dans les ménages a été claire, mais pas tellement le système de collecte et de recyclage dans d’autres phases de la chaîne d’approvisionnement et de traitement.

Álvarez a souligné que la législation obligera tout le monde « à faire un gros effort & rdquor ;, elle rendra plus clair le principe de » celui qui pollue, paie & rdquor; et les obligations de recouvrement.

Ce seront les emballeurs qui devront assumer le coût de la gestion des déchets de ces conteneurs qui sont collectés séparément., un changement substantiel, puisqu’actuellement, cette dépense est assumée presque entièrement par les entités locales, selon le projet.

Le responsable de l’unité d’emballage d’économie circulaire d’ITENE, César Aliaga, a précisé que l’objectif de la législation est de s’assurer que tous les emballages sont recyclables d’ici 2030 et de restreindre les microplastiques et leur arrivée en mer.

Plus de recyclage

Aliaga a souligné que pour les industries de la pêche le défi sera de trouver « la recyclabilité & rdquor; pour vos matériaux.

De nombreuses marchandises arrivent aux poissonniers dans des conteneurs fournis par le marché aux poissons ou l’industrie, mais les commerçants utilisent également les leurs pour la vente au public.

lvarez a ajouté que 80% des déchets qui finissent en mer sont des plastiques à usage unique qui n’ont rien à voir avec les emballages de la filière et a estimé qu’« il n’y a pas de bons et de mauvais matériaux, mais de bons ou de mauvais usages & rdquor ;.

Les détaillants doivent encourager la vente en vrac d’aliments frais et informer les clients de l’impact environnemental des emballages.

En ce point, les poissonniers traditionnels considèrent qu’ils sont mieux placés et sont définis comme le commerce le plus durable.

Fedepesca a présenté ce mercredi les principales conclusions du projet Envapes, dont l’objectif est de rechercher des alternatives d’emballage à moindre impact en créant un réseau auquel ont participé Ecoembes, les scientifiques ITENE, la grande association de consommateurs AECOC, et les fabricants de matériaux d’emballage. emballage.

