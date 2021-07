La pêche somptueuse des pays avancés est injuste: le ministre de l’Union Piyush Goyal

in

L’Inde est sur le point de s’opposer à toute initiative visant à mettre immédiatement fin à l’aide aux pêcheurs des pays en développement, ont indiqué des sources. Au lieu de cela, il cherchera plus de temps pour que cela adoucisse le coup porté à des millions de pêcheurs dans le pays qui dépendent de la pêche pour gagner leur vie.

L’Inde a déclaré jeudi à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) que permettre aux pays développés de continuer à accorder des subventions somptueuses à leurs pêcheurs était « inégal, injuste et injuste ».

S’exprimant lors d’une réunion virtuelle des ministres du Commerce à l’OMC sur les négociations politiquement sensibles sur les subventions à la pêche, le ministre de l’Union Piyush Goyal a suggéré que “les gros subventionneurs assument une plus grande responsabilité pour réduire leurs subventions et leurs capacités de pêche”, selon un communiqué officiel. Cela se fera conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ».

La réunion visait à trouver des moyens de préserver les stocks mondiaux de poissons, notamment en supprimant le financement gouvernemental qui permet la surpêche. La chute constante des populations mondiales de poissons en deçà des niveaux durables a rendu les négociations en cours depuis environ deux décennies maintenant.

Des subventions massives, estimées entre 14 et 54 milliards de dollars dans le monde par an et accordées principalement par les grands pays de pêche, ont contribué à la surexploitation des stocks mondiaux de poissons, ont souligné les analystes.

Goyal a souligné que la subvention à la pêche par habitant fournie par la plupart des pays en développement (y compris l’Inde) est minuscule par rapport aux pays de pêche avancés.

Tout accord sur les subventions à la pêche doit reconnaître que les différents pays sont à différents stades de développement et que les accords de pêche existants reflètent leurs capacités économiques actuelles, a-t-il ajouté.

Alors que les économies développées, y compris les États-Unis et l’UE, ont préconisé que tous les pays suppriment les subventions à la pêche liées à la surcapacité et à la surpêche, les pays en développement ont cherché à être exemptés de telles restrictions pour protéger leurs petits pêcheurs. En outre, Goyal a fait valoir que des pays comme l’Inde qui n’ont pas encore développé des capacités de pêche substantielles et avancées, ne peuvent pas sacrifier leurs ambitions futures.

On estime que le secteur de la pêche dans le pays fournit des emplois directs à environ 16 millions de pêcheurs et d’agriculteurs et des emplois indirects à environ 32 millions.