La ‘Pedridependencia’ arrive aussi à La Roja

03/09/2021 à 18:03 CEST

Pendant de nombreuses minutes, la Suède a écrasé l’Espagne en contre-attaque. L’équipe de Luis Enrique s’effilochait et à chaque fois qu’il perdait le ballon, Isak et Kulusevski lui causaient des dégâts. Si dans le premier cela ne s’est produit que d’une manière spécifique, dans le second, c’était une tendance. Une fois que l’Espagne n’a pas pu imposer son plan, elle n’a pas non plus pu se défendre sans ballon.

Au-delà, certains joueurs ont été plus pointés du doigt, le sentiment était celui d’une panne générale. L’Espagne manquait d’ordre pour se défendre mais aussi pour attaquer. Deux aspects auxquels Pedri a contribué de manière décisive lors du dernier Championnat d’Europe.

Mais cette fois, le canari n’était pas sur le terrain. En vacances après lui avoir donné du repos, d’abord le Barça (il n’était plus contre Getafe) puis Luis Enrique.

Le meneur de jeu a clôturé la saison de 329 jours et 73 matchs avec une médaille d’argent. Et il a commencé comme titulaire lors des débuts en championnat contre la Real Sociedad et l’Athletic à San Mamés. Pedri continue de profiter d’une pause de deux semaines et hier, l’équipe nationale l’a manqué.

En Eurocup, il a parcouru 76,1 kilomètres, le troisième de la compétition derrière Jorginho (86,4) et Kalvin Phillips (82,8), ces deux derniers jouant la finale. Le canari a joué 629 minutes et n’a été remplacé qu’à la 119e minute par Rodri pour que le joueur de Manchester City lance l’une des pénalités maximales.

Pedri a été la clé de l’Espagne au Championnat d’Europe sur le plan défensif, à la fois pour se défendre avec le ballon et dans le travail de récupération, où il est l’un des plus constants dans la retraite.

Contre la Suède, Luis Enrique a donné l’opportunité à Carlos Soler, qui a marqué le but pour l’Espagne et a fourni un profil plus offensif. Pedri n’a pas tenté un seul tir au but dans toute l’Eurocup, tandis que le joueur de Valence a fait ses débuts avec un but.

C’est arrivé à la quatrième minute du match. Jordi Alba centre dans le dos de la défense suédoise et Soler, totalement seul, termine le deuxième poteau de Robin Olsen.

Un mirage car l’Espagne a subi le reste du match. Et l’ancre défensive de l’équipe au milieu de terrain – la paire de Busquets et Koke – n’a pas réussi à contenir les contre-attaques de la Suède.

Certains footballeurs comme César Azpilicueta, l’un des principaux joueurs espagnols du Championnat d’Europe, étaient inconnus. Les grands perdants du désordre général ont été le couple de centraux formé par Eric Garcia et Laporte. Luis Enrique a de nouveau eu recours à eux, comme il l’avait déjà fait lors de certains matches de l’Eurocup, et les deux ont vécu tout le match sur le fil.

Encore plus avec le duo formé par Isak et Kulusevski, qui cherchait constamment l’arrière de la défense du Barça. Eric et Laporte ont fini par reculer, tout comme leurs coéquipiers, après avoir subi plusieurs contre-attaques dévastatrices.

L’Espagne a connu une mauvaise passe, qui a fini par chuter en territoire suédois (2-1) et que il se souvint de Pedro.