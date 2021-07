La peine de l’Angleterre contre le Danemark condamnée comme une “blague” par un commentateur allemand amer | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Johannes Mittermeier, rédacteur en chef en ligne de FOCUS, a insisté sur le fait que “l’expérience VAR a échoué” après que Raheem Sterling a remporté un penalty qui a permis à Harry Kane de convertir le but vainqueur en prolongation pour porter le score à 2-1 à Wembley. Écrivant pour le site Web allemand, M. Mittermeier a déclaré: “Un penalty, que beaucoup pensaient ridicule ou même scandaleux, a aidé l’Angleterre à gagner contre le Danemark et à se qualifier pour la finale du Championnat d’Europe.

“Le fait que l’arbitre vidéo ne soit pas intervenu parce qu’il ne voulait pas, n’a pas pu ou n’a pas été autorisé à le faire, ne permet qu’une conclusion compte tenu de la dimension de cette décision : l’expérience VAR a échoué.”

Le commentateur allemand a admis que l’Angleterre « méritait » sa place en finale, affirmant que les Trois Lions étaient « l’équipe la plus dominante, la meilleure et la plus dangereuse » en demi-finale.

Mais il a condamné la demi-finale étant « décidée de manière si absurde, par un coup de pied très controversé, très élogieux, pour de nombreux coups de pied de pénalité ridicules voire scandaleux ».

M. Mittermeier est allé jusqu’à dire que le VAR “a échoué sur la scène la plus critique du tournoi”.

Il a dit : « Le bon sens, chers collègues !

« Sterling n’a tout simplement pas subi de faute. C’était plutôt un plongeon. Point final.

“Les moyens techniques doivent conduire à une clarification de la situation – comme une aide pour l’arbitre, pas comme un correctif trop didactique.”

M. Mittermeier a conclu en appelant à la suppression du VAR.

LIRE LA SUITE: Gary Neville accusé de “déclaration politique inappropriée”

Hier soir, l’équipe de Gareth Southgate a remporté la victoire en les envoyant à leur première finale de tournoi majeur en plus d’un demi-siècle.

Le prince William, Boris Johnson et David Beckham faisaient partie des 60 000 supporters à Wembley.

Le Danemark a pris une avance improbable seulement pour concéder un but égalisateur 10 minutes plus tard.

Le skipper Kane a réussi le rebond après que sa pénalité de prolongation ait été évitée.

La victoire de l’Angleterre signifie que l’équipe masculine disputera sa première finale majeure depuis la Coupe du monde 1966, qu’elle a remportée.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.