La peine de mort de Julius Jones commuée, obtient la vie sans libération conditionnelle

– Kim vient de publier un article sur la situation de Julius, remerciant le gouverneur Stitts pour sa décision, elle a également révélé qu’elle avait passé beaucoup de temps hier au téléphone avec Jones, qui, selon elle, a refusé les médicaments contre l’anxiété proposés aux prisonniers qui doivent être exécutés, en disant : « … il a dit qu’il avait la conscience tranquille et que cela lui donnait la paix en sachant qu’il était innocent et qu’il ne voulait pas être drogué. »

Elle poursuit : « Il voulait aussi que je lui transmette quelques messages qui étaient vraiment importants pour lui. Le plus important est que vous devez toujours vous assurer que vous faites la bonne chose. Julius traînait avec la mauvaise foule et cela a atterri lui dans la position qu’il occupe aujourd’hui. »

Julius Jones — l’homme qui Kim Kardashian s’est battu pour – aura sa vie épargnée, mais restera derrière les barreaux.

Julius, dont l’affaire a attiré l’attention nationale, ne sera PAS exécuté comme prévu aujourd’hui… à la place, le gouverneur de l’Oklahoma. Kevin Stitt commue la peine de mort de Jones en prison à vie sans libération conditionnelle.

Stitt dit qu’il a pris la décision « après un examen dans la prière et un examen des documents présentés par toutes les parties de cette affaire ».

La décision du gouverneur est conforme à la recommandation de la Commission des libérations conditionnelles, qui a déclaré que Julius ne devrait pas être exécuté mais plutôt purger une peine d’emprisonnement à perpétuité derrière les barreaux.

Comme vous le savez… JJ a été inculpé et condamné pour meurtre au premier degré en 2002, les procureurs l’ayant épinglé à la mort par balle d’un homme de 45 ans. Paul Howell.

Julius a toujours maintenu son innocence … et il y a eu beaucoup de preuves dans l’affaire le liant au meurtre, ainsi que des nuances racistes.

Kim a fait du lobbying et a défendu le nom de Julius pendant un certain temps, plus récemment en contactant la famille Jones et en faisant la lumière sur l’état d’avancement de son cas.

Maintenant, Julius a la vie épargnée.