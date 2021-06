La peine de prison de Chauvin n’est toujours pas justice

En avril, des habitants de tout le pays attendaient le verdict du procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin. La vidéo de George Floyd, cloué au sol par le genou de Chauvin pendant neuf minutes et suppliant de respirer, était devenue virale l’été précédent, déclenchant une vague de protestations à travers le monde. Après seulement 10 heures de délibération, les jurés sont revenus, avec une condamnation pour meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les gens sont descendus dans la rue pour pleurer, embrasser et se rassembler, le verdict apportant à la fois un sentiment de soulagement qu’un officier allait faire face aux conséquences de la violence – une rareté dans le système de justice pénale – et la colère, car aucun résultat ne ramènerait Floyd.

Vendredi, Chauvin sera condamné pour l’infraction la plus grave, le meurtre au deuxième degré, passible d’une accusation maximale de 40 ans. Le juge Peter Cahill dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer la peine, les procureurs appelant à 30 ans et l’équipe de défense de Chauvin demandant une juste probation.

Ceci étant l’un des procès de violence policière les plus médiatisés que l’Amérique ait jamais connus, il y a une grande pression en ce moment. “Il s’agit d’un cas unique avec une énorme visibilité et l’attention du monde entier, et si nous sommes honnêtes, cela a un impact”, a déclaré Christopher Brown, avocat principal du cabinet Brown, qui a poursuivi des policiers avec une force excessive. cas.

Selon Brown, la peine de Chauvin devrait finalement envoyer un message au système de justice pénale sur l’équité, la justice et la nécessité de changer en ce qui concerne le recours à la force par la police. « Nous pouvons espérer que la peine en sera une qui relancera un dialogue positif sur la question de la force excessive », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était important qu’elle « serve de moyen de promouvoir la discussion sur l’amélioration des politiques et procédures policières à travers le pays. . “

Mais alors que la punition de Chauvin sera probablement envoyer des ondulations dans les services de police à travers le pays, le temps passé par Chauvin derrière les barreaux ne représentera toujours pas exactement la justice, disent les militants. Quelques heures seulement avant l’annonce du verdict de Chauvin le 20 avril, un policier a abattu Ma’Khia Bryant, 16 ans, dans l’Ohio. C’était après qu’un officier a tiré et tué Daunte Wright à Brooklyn Center, Minnesota, à seulement 10 miles du palais de justice où le procès Chauvin était en cours le 13 avril. Au moins 181 Noirs ont été tués aux mains de la police entre le moment du meurtre de Floyd le 25 mai 2020, et la fin du procès, selon la base de données Mapping Police Violence.

Les militants disent que la lutte pour la justice se poursuivra longtemps après la condamnation de Chauvin, jusqu’à ce que la police cesse de tuer des Noirs sans discernement.

« La durée d’une peine de prison n’a jamais été la définition de la « justice » pour nous. La justice aurait signifié que George Floyd serait encore en vie aujourd’hui. La justice signifierait que nos systèmes cherchent à résoudre les problèmes de violence de manière systémique, et non à présenter une pomme pourrie ici ou là pour prendre la chute », a déclaré Amara Enyia, coordinatrice de la recherche politique pour le Movement for Black Lives. « La justice exige un véritable engagement à changer les systèmes qui ont nui à tant de communautés. Nous ne pouvons pas perdre de vue cette vision – même face à une longue peine de prison pour Chauvin. »

La violence policière est restée inchangée et le soutien à Black Lives Matter a globalement diminué

Le 3 juin 44 jours après l’annonce du verdict Chauvin, des membres du groupe de travail US Marshals Service ont abattu Winston Boogie Smith Jr., un Noir de 32 ans vivant à Minneapolis. Pendant des semaines, la famille de Smith a demandé des réponses après que les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve vidéo de la façon dont les forces de l’ordre l’avaient tué. Sa mort a déclenché des protestations dans la ville; au cours de l’une d’entre elles, Deona Knajdek, une mère de deux enfants de 31 ans, a été tuée lorsque quelqu’un a conduit un véhicule dans la foule des manifestants.

Les décès ont retenu l’attention nationale sur Minneapolis avant la condamnation de Chauvin, renforçant la méfiance à l’égard des forces de l’ordre et démontrant comment une condamnation ne résout pas la violence policière. Au cours des 10 dernières années, Minneapolis a tenté de nombreuses réformes policières, notamment l’adoption de caméras corporelles, le déploiement d’une formation sur les préjugés raciaux et la modification des directives sur le recours à la force, avec peu de succès pour éliminer la violence policière, comme l’a rapporté Sean Collins de Vox. Après la mort de Floyd, les officiers de la ville avaient de nouveaux protocoles à suivre, comme devoir expliquer pourquoi ils ont dégainé leurs armes, interdire les étranglements, limiter les mandats de non-coup et interdire de tirer sur des véhicules en mouvement. Mais les militants disent que les réformes n’ont pas abordé les causes profondes de la violence policière.

Au lieu de cela, les militants continuent de travailler pour informer la communauté sur la violence policière et prennent des mesures pour modifier la charte de la ville afin de réduire le budget de la police et de rediriger les fonds vers les services de santé mentale, la prévention de la violence et l’éducation, après que le conseil municipal n’a pas réussi à le faire après La mort de Floyd. Un sondage réalisé en août 2020, deux mois après le pic des manifestations, a révélé que la majorité des habitants de Minneapolis (73%) étaient en faveur du financement de la police.

Mais la permanence des violences policières n’est pas seulement présente à Minneapolis. Elle se poursuit en Caroline du Nord, où la police a abattu Andrew Brown Jr. fin avril ; et à Hawaï, où la police a abattu Lindani Myeni début juin. Et tandis que les électeurs ont adopté des réformes de la police dans les villes et les États du pays en novembre – de la réorientation du financement de la police vers le logement et d’autres services à Los Angeles à l’expansion d’un conseil de surveillance de la police à San Francisco – il reste encore du travail à faire pour créer une législation significative et un changement durable dans l’opinion publique, disent les militants. Les sondages ont montré que le soutien à Black Lives Matter, qui a atteint un niveau record lors des manifestations après la mort de Floyd, est passé de 67% en juin dernier à 55% en septembre.

Un changement durable signifiera que davantage d’Américains resteront engagés dans les efforts de lutte contre le racisme, dans le travail de lutte pour réinventer une Amérique qui élève toutes les communautés, disent les militants.

« Ce sera la marque indélébile de George Floyd sur le besoin de longue date du pays de lutter contre la violence policière contre les Afro-Américains : promouvoir un dialogue important et nécessaire sur la question de la force excessive par les officiers chargés de protéger et de servir », a déclaré Brown.

S’il y a un signe qu’il y a eu un changement culturel important dans la façon dont les Américains pensent les pratiques racistes ancrées dans les institutions du comté, c’est qu’il y a eu un recul à tout semblant de calcul. Cela s’est manifesté par des projets de loi visant à interdire l’éducation antiraciste et à limiter les droits de vote dans les communautés de couleur. « L’escalade des attaques contre les Noirs ne s’est pas propagée uniquement par le biais des meurtres de policiers, mais également par les tentatives accrues de criminaliser les manifestations par le biais d’une législation anti-manifestation balayant le pays, les lois de suppression des électeurs qui ont balayé le pays, et même la dernière hystérie critique. théorie de la race », a déclaré Enyia. “Ces attaques accrues montrent seulement que nous sommes efficaces dans notre organisation et que nous devons continuer à persister.”