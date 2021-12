La peine de Scott Peterson révélée après avoir été épargnée d’une peine de mort

Scott Peterson a été exécuté après avoir été reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son fils à naître. Peterson a été reconnu coupable du meurtre de sa femme enceinte Laci et de leur fils à naître Conner. CNN rapporte que la Cour suprême de Californie a annulé la condamnation à mort initiale de Peterson en 2020 après avoir découvert que des jurés potentiels avaient été licenciés sans motif valable. De nombreux jurés auraient été licenciés parce qu’ils avaient exprimé des objections à la peine de mort lors de leur questionnaire d’admission. En conséquence, Peterson a été condamné à un nouveau procès.

Désormais, au lieu d’être condamné à mort, Peterson purgera la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Laci, qui considérait autrefois Scott comme un mari cher, reste impitoyable. Ils se sont adressés à leur ancien gendre devant le tribunal lors de la condamnation le mercredi 8 décembre.

« Vous ne vouliez pas avoir la responsabilité d’être un père. Vous êtes un lâche », a déclaré la mère de Laci, Sharon Rocha, en larmes. Elle a également parlé du petit-fils Conner qu’elle n’a jamais rencontré. « Il aurait eu 18 ans maintenant. Il y a dix mois, vous auriez été libéré de la pension alimentaire pour enfants et vous n’auriez pas à vous soucier d’être responsable d’un enfant », a ajouté Rocha. « Laci et Conner seront toujours morts, et tu seras toujours leur meurtrier. »

Laci était enceinte de sept mois de Conner au moment de sa disparition. Elle a été portée disparue la veille de Noël 2002. Après des mois de recherche, leurs corps se sont échoués sur le rivage et ont été retrouvés séparément en avril 2003. Scott avait auparavant été condamné à mort en 2005 pour les meurtres.

Des témoins, dont la maîtresse de Scott, Amber Frey, ont déclaré qu’ils pensaient que Scott voulait une vie sans responsabilité et que Laci et Conner y faisaient obstacle. On pense également qu’il voulait quitter Laci pour Frey. Fre a déclaré qu’elle n’avait aucune idée que Scott était marié ou attendait un bébé jusqu’à ce qu’elle apprenne la disparition de Laci. Il est également supposé que Scott avait l’intention de tuer Frye de peur qu’elle coopère avec les enquêteurs. Lorsqu’il a finalement été arrêté pour les meurtres de Laci et Conner, la police a déclaré avoir trouvé des indications tracées vers le travail et les accessoires de Frye qui semblaient être destinés à couvrir un crime.

Les procureurs allèguent que Scott a tué Laci dans leur maison de Modesto, en Californie, puis a jeté son corps dans la baie de San Francisco à partir d’un bateau de pêche qu’il a récemment acheté. Il clame son innocence.