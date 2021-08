La peinture Basquiat utilisée dans la publicité Tiffany de Beyonce et Jay-Z, et les amateurs d’art s’enflamment

Beyonce et Jay-Z ont récemment lancé une nouvelle publicité pour Tiffany and Co. qui fera ses débuts le mois prochain, mais elle a déjà suscité une certaine controverse. L’annonce présente une peinture inédite de l’artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat, et le New York Post rapporte que certains amateurs d’art sont furieux de l’inclusion de l’œuvre d’art. Les critiques contrariés soutiennent que Basquiat était agressivement anticapitaliste et que, par conséquent, son œuvre d’art ne serait pas utilisée pour vendre des bijoux.

S’adressant à People à propos de l’annonce intitulée “À propos de l’amour”, le couple de premier plan a déclaré: “L’amour est le diamant que les bijoux et l’art décorent.” La peinture présentée dans l’annonce faisait à l’origine partie de la collection privée de Basquiat, mais Tiffany and Co. a récemment révélé qu’elle avait acquis l’œuvre d’art. Les fans et les admirateurs de Basquiat, né à Brooklyn, ne sont pas satisfaits de la situation et se tournent vers les médias sociaux pour se faire entendre. Faites défiler vers le bas pour voir les images de la campagne publicitaire et lisez ce que les gens en disent.

ils cachaient un basquiat depuis des décennies juste pour l’utiliser pour une publicité pour Tiffany’s ? https://t.co/LH0XiXbEu9 – phinneas flynn (@ScBayScJohnson) 23 août 2021

“Je voudrais juste savoir pourquoi diable une entreprise riche et des célébrités riches pensent qu’il est normal d’utiliser le travail d’un artiste qui a attaqué les systèmes corrompus qui les ont rendus riches en tant que PUBLICITÉ pour gagner plus de richesse”, un fan d’art frustré tweeté.

précédentsuivant

Le fait qu’ils aient montré cette œuvre d’art inédite de Jean-Michel Basquiat pour une PUBLICITÉ ne me va pas bien… pic.twitter.com/MOCpOukf8T – Professeur Wright 🎓 (@Savion) ​​23 août 2021

“[It’s] fou pour moi que les riches puissent simplement acheter de l’art à des artistes qui sont décédés et que personne d’autre ne puisse le voir, un peu dégoûtant [in my opinion]”, a ajouté quelqu’un. Par exemple, ces pièces devraient pouvoir être vues par tout le monde, c’est littéralement ce que Basquiat aurait voulu.”

précédentsuivant

“Introduisant une nouvelle identité de marque, cette campagne incarne la beauté de l’amour à travers le temps et toutes ses diverses facettes” Divers est un synonyme de noir qui, je suppose, convient car le diamant vient d’Afrique mais ouais – Zoé (@ztsamudzi) 23 août 2021

“J’ai vu quelqu’un ici dire que Beyonce” a encore une fois élevé un autre artiste noir “”, a tweeté un autre utilisateur. “BASQUIAT ??? Vous pensez que BASQUIAT était un artiste underground qui a été élevé par une publicité Tiffany ??”

précédentsuivant

Basquait vous aurait détesté pour ça. – Elsie Mbugua🇰🇪 (@yourfavbudtend1) 24 août 2021

“Basquiat se retourne dans sa tombe”, a tweeté quelqu’un. “Mais Beyonce et Jay-Z ont montré à maintes reprises qu’ils ne sont là que pour l’argent et qu’ils vendront au plus offrant.”

précédentsuivant

Le cosplay de Jay Z en Basquiat est hilarant pour moi pic.twitter.com/JBRQ3hzUB8 – Spider-Mane 🍥 (@yungseafx) 23 août 2021

« C’est ainsi que l’art prend de la valeur ! un fan d’art plus optimiste a partagé. “Cachez-le pendant Decade puis vendez-le ! On dirait une belle œuvre d’art et le prestige Avec Tiffany & Co peut présenter Basquiat à un nouveau public.”

précédentsuivant

Maintenant, tout le monde est soudainement un passionné de Basquiat ? “Il ne voudrait pas de ça” vous a-t-il dit cela via oujia board? pic.twitter.com/Y2YVd4SLxR — 🧍🏾‍♂️ (@gardenoutro) 23 août 2021

“Je suis plus intéressé d’entendre parler de cette histoire et de la pièce elle-même plutôt que de savoir qui se tient à côté d’elle et qui est payé pour se tenir à côté d’elle”, a déclaré un dernier utilisateur de Twitter.

précédent