La peinture de Banksy qui s’est déchiquetée aux enchères se vend à nouveau pour 18 500 000 £

Love is in the Bin a été vendu 18 582 000 £ à la maison de vente aux enchères Sotheby’s à Londres (Photo: PA)

Une peinture de Banksy partiellement déchiquetée s’est vendue pour un record de 18,5 millions de livres sterling aux enchères.

Love is in the Bin a été vendu 18 582 000 £ chez Sotheby’s à Londres, soit plus du triple de son prix d’orientation de 4 à 6 millions de livres.

Le tableau s’intitulait à l’origine Girl With Red Balloon lorsqu’il s’est vendu pour un peu plus de 1 million de livres sterling en octobre 2018.

Il s’est autodétruit quelques instants après sa vente, dans ce qui est devenu l’une des cascades les plus célèbres de l’artiste.

La toile passait dans une déchiqueteuse secrète cachée dans son cadre, laissant la moitié inférieure en lambeaux.

En postant une photo du moment sur Instagram, Banksy a écrit : « Aller, partir, partir… ».

L’acheteur, décrit à l’époque comme une « cliente de longue date » de Sotheby’s, a décidé qu’elle souhaitait toujours procéder à la vente.

Cela signifie qu’elle a réalisé un bénéfice sain d’environ 15 millions de livres sterling.

Le marteau est tombé à 16 millions de livres sterling, mais après les frais de la maison de vente aux enchères, le prix était de 18 582 000 livres sterling.

Girl With Balloon, qui représente un petit enfant tendant la main vers un ballon rouge en forme de cœur, a été à l’origine gravé au pochoir sur un mur de l’est de Londres.

Elle a été reproduite à l’infini, devenant l’une des images les plus connues de Banksy.

La pièce s’est vendue pour un peu plus de 1 million de livres sterling en 2018 et s’est rapidement déchiquetée après la chute du marteau (Photo: .)

Alex Branczik, président de l’art moderne et contemporain chez Sotheby’s Asia, a déclaré : « Cela fait presque trois ans jour pour jour que l’un des moments les plus ingénieux de l’art de la performance de ce siècle est entré dans l’histoire des enchères.

«Ça a été un tourbillon de suivre le parcours de cette pièce désormais légendaire et de la retrouver parmi nous, en l’offrant ce soir dans la pièce même où elle a été créée par l’artiste.

« Banksy n’est pas étranger à faire les gros titres et ce dernier chapitre de son histoire a captivé l’imagination du monde entier – nous ne pouvons que commencer à deviner ce qui pourrait suivre. »

Banksy est un artiste né à Bristol dont la véritable identité – malgré la spéculation galopante – n’a jamais été officiellement révélée.

Girl With Balloon est l’une des images les plus connues de Banksy (Photo: PA)

L’artiste s’est fait connaître grâce à une série de graffitis satiriques qui sont apparus sur des bâtiments à travers le Royaume-Uni.

Il fait souvent des déclarations anti-establishment, dont l’ouverture de Dismaland, une version dystopique de Disneyland, en 2015.

Il l’a décrit comme un « parc à thème familial inadapté aux enfants ».

La vente de jeudi a battu le record précédent pour un Banksy – les 16,8 millions de livres sterling levés pour des organisations caritatives de santé en mars 2021 lorsque Sotheby’s a vendu une photo d’un garçon jouant avec une figure de super-héros infirmière.

Avant cela, Devolved Parliament, une pièce représentant le Hose of Commons peuplé de chimpanzés, s’est vendu pour 9,8 millions de livres sterling en 2019.

