La peinture du festival Fyre de Ja Rule vendue 122000 $ aux enchères ⋆ .

WENN

Le rappeur « Blood in My Eye » a vendu la peinture à l’huile du logo de son festival de musique désastreux de 2017, ainsi que sa note manuscrite, pour 122000 $ lors d’une récente vente aux enchères.

AceShowbiz –

Règle Ja a vendu son tableau du Fyre Festival pour 122 000 $ (88 500 £).

Le rappeur a déclaré à Forbes qu’il avait décidé de vendre la peinture à l’huile du logo du festival condamné – qui était accrochée dans le bureau du festival à New York pendant la planification – parce qu’il «voulait juste que cette énergie soit épuisée».

Selon Consequence of Sound, l’œuvre était accompagnée d’une note manuscrite de Ja Rule qui disait «F ** k this painting», et a été mise aux enchères mardi (23 mars 21) avec un prix de réserve de 60 000 $ (43 500 £).

L’acheteur, qui a choisi de rester anonyme, a acheté la pièce via la nouvelle société de devises de Ja Rule, KickFlip, qui permet aux artistes de vendre des œuvres physiques en utilisant le formulaire NFT (jeton non fongible).

Le Fyre Festival a été présenté comme un festival de musique de luxe avec Ja Rule et Clignotement-182 parmi les actes qui devaient apparaître, mais l’événement s’est avéré être un désastre absolu, avec des fans de musique et des amateurs de sensations fortes, qui ont payé des milliers de personnes pour y assister, se sont retrouvés bloqués sans hébergement ni équipements appropriés.

Il a ensuite été giflé d’un recours collectif de 100 millions de dollars (77 millions de livres sterling) à la suite de l’événement musical désastreux de 2017, mais il a été innocenté de ses actes répréhensibles en 2019.

Cependant, son collaborateur Fyre Billy McFarland n’a pas été aussi chanceux. Il a été condamné à six ans de prison après avoir admis deux chefs de fraude par fil liés à l’événement malheureux. Il a également perdu 26 millions de dollars (20,1 millions de livres sterling) dans le cadre du jugement.

Ja Rule ne laisse pas la catastrophe le décourager. Après avoir évité de justesse le procès de plusieurs millions de dollars, il prévoit maintenant d’organiser son propre événement ICONN.

Article suivant

Sophia Bush annonce un partenariat pour élargir la portée de son émission de podcast