La Peña Azagresa et Beti Onak se partagent les points après leur égalité à deux

26/06/2021 à 22:18 CEST

La Peña Azagresa et le Onak à égalité deux dans le Miguel Sola lors de leur dernier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce vendredi. La Peña Azagresa Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire de 5-6 contre le Corellano. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Beti Onak a récolté une égalité à un contre le Baztan, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe d’Azagrés est cinquième à l’issue du match, tandis que le Beti Onak est le premier.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Villaves, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Iker à la 26e minute. Peña Azagresa grâce à l’objectif de Dany quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

La deuxième période a commencé positivement pour le Beti Onak, qui a profité du jeu pour franchir les filets de son rival avec un but de Ceballos à 55 minutes. L’équipe d’Azagrés a mis les tables dans un objectif de Salvatierra à la 72e minute, terminant le match sur le score de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part du Peña Azagresa sauté du banc Navarrais, Hernández Sola, Carlos, Juan Virto Oui Serveura remplacement Jorge Manzanares, Ignacio Manero, Imas, Piqueras Oui Dany, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Jon Lasarte, Tailleur de pierre, Perez, Del Burgo Oui David Gaston, qui a sauté sur l’herbe pour Arsuaga, Izura, Iker, riz Oui Mikel Olleta.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Onak (Iker Oui Ceballos), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Pour le moment, le Peña Azagresa il reste 38 points et le Onak avec 48 points.

Fiche techniquePeña Azagresa :Alvaro Marín, Piqueras (Juan Virto, min.59), Imas (Carlos, min.59), Ignacio Manero (Hernández Sola, min.59), Izko, Jorge Manzanares (Navarro, min.46), Murugarren, Lopez, Dani (Servera, min. 85), Salvatierra et Edu ManeroBéti Onak :Monreal, Manero, Mario Adot, Eche, Úriz (Del Burgo, min.53), Mikel Olleta (David Gaston, min.53), Izura (Cantero, min.48), Iker (Pérez, min.53), Ceballos, Raul Ilundain et Arsuaga (Jon Lasarte, min.46)Stade:Miguel SolaButs:Iker (0-1, min. 26), Dani (1-1, min. 41), Ceballos (1-2, min. 55) et Salvatierra (2-2, min. 72)