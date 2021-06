La Peña Azagresa fait match nul contre Subiza (2-2)

06/06/2021 à 23:41 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Sotoburu et qui a affronté le Télécharger Pourtant le Peña Azagresa il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. le Télécharger Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel tenu contre le Baztan. Du côté des visiteurs, le Peña Azagresa est venu de battre 2-0 à domicile à Rivière Ega lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe galartar s’est classée en quatrième position, tandis que le Peña Azagresa, quant à lui, est cinquième à l’issue de la rencontre.

La première partie de la réunion a commencé de manière positive pour le Peña Azagresa, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Juan Virto dans la minute 9. L’équipe locale a égalisé grâce à un but de Kévin à la 23e minute, terminant la première période 1-1 au tableau d’affichage.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Télécharger, qui a transformé le tableau d’affichage grâce à un nouveau but de Kévin, qui a ainsi réalisé un doublé à la 59e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a réussi l’égalisation avec un but de Carlos juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans le 90, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 2-2 à la lumière.

Le technicien de la Télécharger, Azpilicueta, a donné accès au champ à Martin Fuentes, Aranguren et Ivan urdaniz remplacement Gorka, Tabuenca Oui Xabi Huarte, tandis que de la part du Peña Azagresa, Rafael Bericat Orta remplacé Carlos, Piqueras Oui Salvatierra pour Dany, Juan Virto Oui Hernández Sola.

Un total de sept cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Ferro, David, Valence Oui Eneko Iturgaiz et carton rouge à Valence (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Imas, Gonzalo murugarren et Izko.

Avec ce résultat, le Télécharger obtient 35 points et le Peña Azagresa avec 34 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le FC Bidezarra, tandis que le Peña Azagresa jouera contre lui Txantrea.

Fiche techniqueTélécharger:Bezunartea, David, Valencia, Tabuenca (Aranguren, min.76), Ibaider, Kevin, Xabi Huarte (Ivan Urdaniz, min.90), Ferro, Gorka (Martín Fuentes, min.75), Eneko Iturgaiz et NietoPeña Azagresa :Alvaro Marín, Gonzalo Murugarren, Yeyu, Imas, Izko, Juan Virto (Piqueras, min.74), Ignacio Manero, Dani (Carlos, min.74), Hernández Sola (Salvatierra, min.74), Edu Manero et Jorge ManzanaresStade:SotoburuButs:Juan Virto (0-1, min. 9), Kevin (1-1, min. 23), Kevin (2-1, min. 59) et Carlos (2-2, min. 90)