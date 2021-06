La Peña Azagresa remporte trois points après sa victoire 5-6 à Corellano

20/06/2021 à 9h04 CEST

La Peña Azagresa a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 5-6 contre lui Corellano ce samedi dans le Ombatillo municipal. le Corellano Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier match disputé contre le Baztan. Du côté des visiteurs, le Peña Azagresa perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Txantrea. Grâce à ce résultat, l’équipe Azagrès est cinquième, tandis que le Corellano il est quatrième à la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le Corellano, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Isaac à la 16e minute. L’équipe locale a ajouté à nouveau au moyen d’un Isaac à la 17e minute, permettant le 2-0. Cependant, le Peña Azagresa réduction des différences dans un objectif de Hernández Sola à la minute 32. Cependant, l’équipe corellano s’est distanciée au moyen d’un Isaac à la minute 36. Après un nouveau coup augmenté le score du Corellano, qui a pris ses distances en mettant le 4-1 à travers un autre autant de Isaac, réalisant ainsi un but poker au bord de la fin, à la 44e, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 4-1 au tableau d’affichage.

La deuxième mi-temps a commencé de manière positive pour l’équipe d’Azagrés, qui a coupé les distances à la lumière avec un but de Edu Manero à la 52e minute. L’équipe visiteuse a marqué à nouveau à la 52e minute grâce à un but de Imas. Puis il composa le Peña Azagresa à la minute 54 grâce au but de Jorge Manzanares. Mais plus tard, l’équipe corellano a avancé son équipe avec un peu de Sancha à la minute 68. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a réagi dans le concours en mettant le 5-5 au moyen d’un but de Dany à la 73e minute.. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe d’Azagrés, qui a renversé la situation au tableau d’affichage en obtenant 5-6 grâce à un but de Ignacio Manero à la minute 75, terminant le temps établi avec un score de 5-6 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Corellano qui sont entrés dans le jeu étaient Zufia, Arellano, Simon Oui Chicho remplacement Ucar, Israël, Isaac Oui Vannier, tandis que les changements de Peña Azagresa Ils étaient Dany, Salvatierra Oui Piqueras, qui est entré pour remplacer Juan Virto, Carlos Oui Hernández Sola.

Avec ce résultat, le Corellano il reste 41 points et le Peña Azagresa il monte à 37 points.

Le lendemain, l’équipe de Adolfo Etxeverria affrontera contre FC Bidezarra, tandis que le Peña Azagresa Rafael Bericat Orta lui fera face Beti Onak.

Fiche techniqueCorellano :Ucar (Zufia, min.46), Israël (Arellano, min.66), Isaac (Simón, min.76), Rubén, Cestero (Chicho, min.82), Asier Liroz, Sancha, Ayensa, Garbayo, Alberto et MonrealPeña Azagresa :Alvaro Marín, Imas, Yeyu, Hernández Sola (Piqueras, min.69), Izko, Murugarren, Juan Virto (Dani, min.53), Jorge Manzanares, Ignacio Manero, Carlos (Salvatierra, min.53) et Edu ManeroStade:Ombatillo municipalButs:Isaac (1-0, min. 16), Isaac (2-0, min. 17), Hernández Sola (2-1, min. 32), Isaac (3-1, min. 36), Isaac (4-1 , min. 44), Edu Manero (4-2, min. 52), Imas (4-3, min. 52), Jorge Manzanares (4-4, min. 54), Sancha (5-4, min. 68 ), Dani (5-5, min. 73) et Ignacio Manero (5-6, min. 75)