La Peña Deportiva et El Prat se partagent les points et font match nul 1-1

20/05/2021 à 00:28 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Municipale de Santa Eulalia d’Riu et qui a fait face au Club de sport et à Imbécile il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. La Club de sport Il a affronté le match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Espanyol B par un score de 1-3. Concernant l’équipe visiteuse, le Imbécile a remporté 1-2 à l’extérieur de son dernier match du tournoi contre Valence Mestalla. Avec ce résultat, l’équipe locale s’est retrouvée sous la direction de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Imbécile classé troisième à la fin du match.

La réunion a commencé de manière positive pour le Club de sport, qui a profité du jeu pour inaugurer le score au moyen d’un but de Bateau, terminant la première mi-temps avec un score de 1-0 sur le tableau de bord.

En seconde période, il a marqué un but Imbécile, qui a mis les tables avec un objectif de Chasseur à la minute 75, concluant la confrontation avec un score de 1-1 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Club de sport a donné accès à Bateau, Loren Oui Andreu pour Miguelete, Fran Oui tours, Pendant ce temps, il Imbécile a donné accès à Chasseur, Civil Oui Astals pour Domi, Pablo Ufano Oui Jimenez.

L’arbitre a averti De Val par le Club de sport déjà Putxi Oui Guzman par l’équipe Pratense.

Pour le moment, le Club de sport il lui reste 34 points et le Imbécile avec 32 points.

Le lendemain, l’équipe de Raul Casany fera face à Olot, Pendant ce temps, il Imbécile de Pedro Dolera sera mesuré par rapport à Orihuela CF.

Fiche techniqueClub de sport:Fran (Loren, min 70), Crespo, Pau Pomar, Pereira, Cruz, Fran (Loren, min 70), De Val, Torres (Andreu, min 77), Aarón, Miguelete (Barca, min 6) et Antonio LopezImbécile:Craviotto, Bruno Perone, Figueras, Putxi, Guzmán, Padilla, Jiménez (Astals, min 59), Neeskens, Domi (Montero, min 46), Pablo Ufano (civil, min 46) et Javi MartosStade:Municipale de Santa Eulalia d’RiuButs:Barca (1-0, min.45) et Montero (1-1, min.75)