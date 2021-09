La Peña Deportiva remporte la victoire après avoir battu Brea 3-0

19/09/2021 à 14h01 CEST

La Club de sport consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Terrain pendant le match joué dans le Municipalité de Santa Eulalia d’Riu ce dimanche. La Club de sport Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre lui. Huesca B. Du côté des visiteurs, le Terrain a dû se contenter d’un match nul à un contre le Terrassa. Après le score, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième RFEF, tandis que le Terrain Il était à la dix-huitième place à la fin du match.

La première mi-temps du match a débuté de manière favorable pour les Club de sport, qui a tiré le coup de canon sur le Municipalité de Santa Eulalia d’Riu avec un peu de Badal à la minute 21. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, qui a pris ses distances avec un but de Piera à la 28e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

En seconde période, l’équipe Santaeulariense a marqué un but, ce qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un but de Nacho dans la foulée, en 93. Finalement, la confrontation s’est soldée par un 3-0 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part du Club de sport sauté du banc Albert torras, Lalo, Nacho, Mikel Bon et tours remplacement Châtain, Ton ripoll, Piera, Max Marcet et Cristeto, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Bec, Engrener, Jony, Jonatan Aso et Diego Puig, qui a sauté sur le terrain pour Dani Solbes, Roy, Sempé, Marcos Cuenca et Pepo.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Châtain et par le Terrain admonesté Israël, Sempé, Marcos Cuenca et Peine.

Avec ce résultat, le Club de sport monte à sept points et reste en position de promotion et le Terrain continue avec un point.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Numance, Pendant ce temps, il Terrain jouera contre lui Ejea.

Fiche techniqueClub de sport:Javi Seral, Camara, Costa, Alcázar, Badal, Moreno (Albert Torras, min.63), Cisteto (Torres, min.80), Sergio Chinchilla, Max Marcet (Mikel Bueno, min.80), Ton Ripoll (Lalo, min. . .63) et Piera (Nacho, min.72)Terrain:Álex Lázaro, Peña, Toni Pérez, Sempe (Jony, min.59), Roy (Mallada, min.59), Israël, Pepo (Diego Puig, min.85), Dani Solbes (Cano, min.46), Veintemilla, Cano et Marcos Cuenca (Jonatan Aso, min.72)Stade:Municipalité de Santa Eulalia d’RiuButs:Badal (1-0, min. 21), Piera (2-0, min. 28) et Nacho (3-0, min. 93)