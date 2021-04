La Peña Sport devient forte à domicile et parvient à battre Beti Kozkor (3-2)

18/04/2021 à 00:18 CEST

La Peine a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Kozkor ce samedi dans le San Francisco. Après le résultat obtenu, l’équipe de Tafall est première à la fin du match, Kozkor c’est quatrième.

Le match a commencé de manière imbattable pour l’équipe lécumberienne, qui a ouvert le score grâce à un but de Xabier à la minute 12. Mais plus tard, le Peña Sport a réussi l’égalité grâce à un objectif de Samuel Goñi à la 26e minute Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, ce qui a inversé la tendance, obtenant 2-1 avec un but de son propre but. Salaberria à 27 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 2-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a égalisé le match avec un but de Sagastibeltza à 76 minutes. Cependant, l’équipe Tafallés à la 83e minute a mis son équipe en avant grâce à un but de Vania, concluant la réunion avec un résultat final de 3-2.

Pour le moment, le Peine il lui reste 53 points et le Kozkor avec 36 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: Beti Kozkor tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui CF Ardoi dans son fief, tandis que le Peña Sport jouera contre lui San Juan DKE en dehors de la maison.

Fiche techniquePeña Sport:Mendioroz, Sadaba, Perujo, Mikel Gonzalez, Flamarique, Txaflis, Vania, Javier Alonso, Mikel Cubillo, Samuel Goñi et Fermin UrizBeti Kozkor:Pitu, Armendariz, Ramos, Valence, Iván Barrachina, Garralda, Adrian, Beñat, Xabier, Salaberria et CeliStade:San FranciscoButs:Xabier (0-1, min.12), Samuel Goñi (1-1, min.26), Salaberria (2-1, min.27), Sagastibeltza (2-2, min.76) et Vania (3-2 , au moins 83)