La pénalité de Hamilton insuffisante pour un geste “dangereux”

Max Verstappen a déclaré que le passage de Lewis Hamilton dans le virage Copse, qui a provoqué la sortie du pilote Red Bull du Grand Prix de Grande-Bretagne, était dangereux.

Verstappen a commencé le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis la pole position, avec Hamilton à ses côtés. Les deux se sont battus côte à côte autour du premier tour, échangeant qui était devant dans presque tous les virages jusqu’à ce que Hamilton prenne la ligne intérieure à travers Copse, son pneu avant gauche entrant en contact avec l’arrière droit de Verstappen.

Verstappen a été envoyé hors de la piste par la collision, atterrissant lourdement dans les barrières de pneus pour un impact que les capteurs embarqués ont enregistré à plus de 50G.

Il a été évalué par le personnel médical au bord de la piste, avant d’être emmené au centre médical sur place, puis à un hôpital local pour des contrôles supplémentaires en raison de vertiges signalés.

Verstappen a posté sur les réseaux sociaux après la course, disant qu’il allait bien et qu’il se remettait de l’accident, mais qu’il considérait le geste de Hamilton dangereux et la pénalité de 10 secondes et les deux points accordés contre la super licence de Hamilton insuffisants.

« Tout d’abord : je suis content d’aller bien. Cela a eu un impact considérable à 51G mais je me sentais mieux », lit-on dans le message de Verstappen.

“Évidemment très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide en rien et ne rend pas justice au geste dangereux que Lewis a fait en piste.

Verstappen a en outre écrit qu’il était déçu par la célébration de la victoire par Hamilton, la jugeant insipide alors qu’il subissait encore des contrôles.

“Regarder les célébrations après la course alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose.”

