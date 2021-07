La pénalité de Hamilton “sévère” pour avoir dépassé les directives de dépassement de la FIA

Le directeur technique en chef de Mercedes, James Allison, a défendu le dépassement de Lewis Hamilton sur Max Verstappen le week-end dernier, affirmant qu’il était conforme aux directives de dépassement de la FIA.

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes et de deux points de pénalité sur sa super licence après être entré en collision avec Verstappen au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Verstappen est sorti de la course, subissant un impact de plus de 50G avec la barrière de Copse. La course a été signalée par un drapeau rouge et les commissaires ont délibéré sur qui était à blâmer pour l’accident jusqu’à peu de temps après le redémarrage.

Pendant la période du drapeau rouge, le directeur de l’équipe Toto Wolff a été entendu en train de contacter le directeur de course de F1, Michael Masi, disant qu’il lui avait envoyé un e-mail contenant des informations que Mercedes jugeait importantes pour l’enquête des commissaires sportifs sur l’incident.

Allison a révélé davantage de choses sur lesquelles Mercedes voulait attirer l’attention dans une vidéo publiée par l’équipe. “Nous étions préoccupés après l’incident et avant le redémarrage pour nous assurer que les commissaires avaient lu et suivaient les directives internes de la FIA aux commissaires sur le bien et le mal du dépassement car en ce qui nous concerne, la manœuvre qui a eu lieu, la manœuvre de Lewis était tout à fait conforme au guide de dépassement de la FIA », a-t-il déclaré.

« Si vous êtes à l’intérieur du virage, dépassant à l’intérieur du virage, alors le guidage exige que vous soyez sensiblement à côté. Il n’est pas nécessaire que vous soyez devant, cela nécessite que vous soyez sensiblement à côté lorsque vous arrivez au coin.

“Lewis était définitivement à côté – il avait son essieu avant bien au-delà du milieu de la voiture de Verstappen”, a ajouté Allison.

Les directives de la FIA stipulent également que toute voiture effectuant une telle manœuvre devrait être sur une ligne permettant de contourner un virage en toute sécurité, sans collision, a expliqué Allison.

“Ce que cela signifie, ce n’est pas que vous devez sortir en tête, cela signifie que vous n’avez pas à céder votre position, vous n’avez pas à reculer et l’autre voiture a le devoir d’éviter de vous heurter”, a-t-il déclaré. a continué. “Donc, si vous suivez les notes qui sont fournies aux commissaires de la FIA et que vous regardez image par image ce qui s’est passé avec Lewis, il était sensiblement à côté, il aurait absolument pris le virage et a effectivement fait le virage et donc il y avait il n’a pas besoin de céder de terrain.

Allison a déjà salué la conduite d’Hamilton comme exceptionnellement propre, affirmant avant le début de la saison dernière qu’il avait un “dossier tout à fait irréprochable” en termes d’incidents. Il n’était pas d’accord avec la décision des commissaires sportifs de le pénaliser dimanche.

« J’ai senti que c’était dur d’obtenir le penalty. Je me rends compte que tout le monde n’est pas d’accord avec ça, mais je pense toujours que c’est le cas et je pense certainement que que Copse soit un virage rapide ou un virage lent ne fait aucune différence.

“Il s’agit de savoir quelles sont les règles à faire avec les dépassements et je n’ai pas vu que Lewis ait fait quoi que ce soit de mal par rapport à ces règles. En effet, plus tard dans la course, Lewis a effectué deux autres dépassements à Copse en utilisant exactement le même guidage et il n’y a eu aucun contact dans aucun de ces cas.

« Personnellement, je pense que c’était une décision difficile », a-t-il souligné. “En fin de compte, pour notre résultat, cela n’a fait aucune différence, mais je peux comprendre les gens qui ne comprennent peut-être pas qu’il n’y a aucune obligation pour vous d’atteindre le sommet du coin, que vous n’avez pas besoin d’avoir votre toute la voiture devant l’autre voiture, je peux comprendre que si vous le voyez sous cet angle, vous pourriez penser que la voiture venant de derrière a une sorte d’obligation de s’assurer qu’aucun accident ne se produise, mais si vous regardez le document d’intendance, alors je pense que Lewis n’a rien fait de mal.

