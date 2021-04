La pénalité de l’équipe Rosberg permet à l’équipe X44 de se qualifier

Une pénalité coûteuse pour Rosberg X Racing a permis que la première P1 de qualification de la saison Extreme E soit allée à l’équipe X44 de Lewis Hamilton en Arabie saoudite.

Seulement 4,5 secondes ont séparé les équipes des anciens rivaux de Formule 1 après la première qualification samedi matin alors que Johan Kristoffersson et Molly Taylor ont battu Sebastian Loeb et Cristina Gutierrez de l’équipe X44.

Kristoffersson et Taylor semblaient prêts à faire un doublé P1 pour Rosberg X Racing lorsque les pilotes sont revenus pour le deuxième tour de qualification, mais une pénalité de 60 secondes pour excès de vitesse dans la voie de changement de pilote les a fait chuter de la première à la troisième place. .

Cela signifie que l’équipe X44 a pris le maximum de 12 points offerts en qualifications, ce qui leur garantit la place de départ P1 le jour de la course dimanche.

Vos meilleurs qualificatifs! @SebastienLoeb & @cris_tortu, @ TeamX44, en tête du classement après Q1 et Q2! #ExtrêmeE #DesertXPrix pic.twitter.com/H3v1p2oowO – Extreme E (@ExtremeELive) 3 avril 2021

Il y avait aussi une lourde pénalité pour un autre ancien champion du monde de Formule 1 avec l’équipe JBXE de Jenson Button avec une pénalité de 175 secondes pour plusieurs infractions dans la zone de changement de pilote. Cela le place ainsi que sa coéquipière Mikaela Ahlin-Kottulinsky en P6 au classement général des qualifications.

Seules six des neuf équipes en lice ont pu participer au deuxième tour de qualification car le difficile circuit désertique de 8,8 km à Alula a créé deux gros accidents au premier tour et des problèmes mécaniques.

Un accident impliquant Stéphane Sarrazin de Veloce Racing au premier tour a causé tellement de dégâts à la voiture qu’elle a été déclarée hors d’usage pour le reste du week-end de course. Jamie Chadwick, coéquipier et pilote de réserve et de développement de Williams, devra attendre la deuxième manche au Sénégal pour réaliser ses premiers tours chronométrés dans la voiture.

Les autres absents de la deuxième manche étaient l’équipe ABT Cupra XE après l’énorme off de Claudia Huertgen et l’équipe Chip Ganassi Racing, cette dernière n’ayant pas pu démarrer sa voiture pour la deuxième manche.

Le programme de dimanche est en mode course complet dans Extreme E, avec la demi-finale, la « course folle » et la course elle-même se déroulant respectivement à 0700 BST et 1100 BST.

Classement éligible

1. X44 (Sebastien Loeb / Christina Gutierrez) 21: 55.998

2. Acciona Sainz (Carlos Sainz / Laia Sanz) +41 097

3. Rosberg Extreme Racing (Johan Kristoffesson / Molly Taylor) +50,825

4. Andretti United Extreme E (Catie Munnings / Timmy Hansen) +1: 08,536

5. Hispano Suiza Xite (Christine Giampoli Zonca / Oliver Bennett) +3: 14,734

6. JBXE (Jenson Button / Mikaela Ahlin-Kottulinsky) +4: 54.880

7. Chip Ganassi Racing (Kyle LeDuc / Sara Price) +2 tours

8. ABT Cupra (Mattias Ekstrom / Claudia Huertgen) +3 tours

9. Veloce Racing Extreme E (Stephane Sarrazin / Jamie Chadwick) +4 tours

