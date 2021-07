La pénalité de qualification pour le sprint ne nous a pas coûté de points, déclare Russell · .

George Russell affirme que la pénalité de grille qu’il a encaissée pour la course d’aujourd’hui ne lui a pas coûté la chance de mettre fin à la course sans point de Williams.

Russell s’est qualifié huitième vendredi, puis s’est classé neuvième lors de la course de sprint de qualification samedi. Cependant, il a été pénalisé de trois places sur la grille pour une collision avec Carlos Sainz Jnr qui l’a laissé 12e.

Il a terminé dans la même position, ayant gagné des places grâce à des abandons devant, mais perdant face à Lance Stroll et Yuki Tsunoda.

Russell a déclaré qu’il n’était pas trop déçu par sa position finale, compte tenu du rythme réaliste de Williams, affirmant qu’il ne s’était pas bien tiré lors des deux départs arrêtés de la journée.

« Nous avons pris un très mauvais départ lors du premier départ », a-t-il déclaré. « J’ai pris un très bon départ dans la seconde. C’était donc un peu dommage que nous ne puissions pas le faire dans l’ordre inverse, je suppose. Mais finalement, je ne pense pas que nous méritions vraiment d’être plus haut que là où nous avons terminé.

Ayant atteint la Q3 pour la deuxième fois consécutive ce week-end, Russell a déclaré qu’il n’était pas possible de garder les voitures les plus rapides derrière lesquelles il s’était qualifié en course.

“Je ne sais pas comment nous avons réussi à nous qualifier si haut”, a-t-il déclaré. « Nous avons toujours, sur le papier, la neuvième voiture la plus rapide à chaque séance, à l’exception des qualifications. FP1, 2, 3 et la course, nous sommes le neuvième plus rapide et puis, d’une manière ou d’une autre, lors des qualifications, nous parvenons à le placer dans le top 10 ou le top 12.

« Venez dimanche, quand vous avez huit voitures plus rapides ou quoi que ce soit derrière vous, c’est tellement difficile de les garder là. C’est donc un peu décevant, toujours, après les courses.

« Mais je suppose que nous devons penser : top 12 dans toutes les quatre dernières courses, quand nous nous sommes retirés ; se battre pour les points trois sur quatre de ces courses. Je suppose que nous l’aurions définitivement pris, avant ce groupe de quatre.

Russell a déclaré que même sans la pénalité des qualifications de sprint, il n’aurait pas été en mesure de rester dans le top 10 sur un rythme pur. «Je pense que les gars derrière étaient trois, quatre, cinq, six, dixièmes plus rapides que nous.

« Quand vous avez ce genre d’avantage de rythme, c’est facile et ils semblaient être meilleurs sur les pneus que nous, aussi. Ça allait toujours être une course de regarder dans les rétroviseurs et d’essayer de garder ces voitures à distance. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :