La pénalité de voiture de sécurité n’est qu’une des frustrations de Latifi · .

Un Nicholas Latifi frustré a pris le drapeau à damier à la 13e place le week-end dernier, mais a été relégué à la 16e place par une pénalité de 10 secondes d’arrêt et de départ.

Son ingénieur de course Gaetan Jego s’est excusé pour l’erreur qui a conduit à la pénalité, et a coûté à Latifi ce qui aurait été son meilleur résultat de la saison jusqu’à présent. Le pilote Williams a reçu l’ordre de “rester à l’écart” après que les pilotes aient été invités à traverser la voie des stands pendant la période de la voiture de sécurité après l’accident de Max Verstappen.

Latifi a naturellement pris cela comme une instruction de ne pas entrer dans les stands. Son équipe avait prévu qu’il vienne par les stands mais pas s’arrête à leur box. Les commissaires l’ont donc giflé avec la pénalité, qui a été purgée après la course, ce qui signifie que 30 secondes ont été ajoutées à son temps de course.

« Sur le plan opérationnel, il y avait certaines choses où nous devions être plus précis, donc c’est malheureux », a regretté Latifi après la course. Mais ce n’était pas la seule frustration qu’il a subie en course : Latifi était également en désaccord avec son équipe sur la stratégie et a dû gérer un problème de moteur. Et, comme beaucoup de ses rivaux, il a été intrigué par certains appels de la direction de course en réponse aux chutes de Verstappen et Lance Stroll, comme le montrent ces extraits de l’émission radio de son équipe.

« Y a-t-il une voiture de sécurité ? »

Latifi était l’un des nombreux conducteurs à qui l’on a montré des panneaux de voiture de sécurité immédiatement après l’accident de Stroll, bien avant son déploiement :

JegoNous vous tiendrons au courant mais gros crash de Stroll dans la ligne droite principale.LatifiSafety Car, Safety Car.JegoJe ne le vois pas.LatifiJe vois les panneaux Safety Car, mais je ne vois pas les lumières.L’entrée JegoPit est fermée, restez à l’extérieur, l’entrée des stands est fermée. Probablement beaucoup de débris sur le départ-arrivéeLatifi Y a-t-il cependant une voiture de sécurité? Je ne vois pas les lumières.Jego Non, ce n’est pas Safety Car, non. Alors restez positif, l’entrée des stands est fermée.JegoAlors faites attention à votre delta et soyez prudent sur le départ-arrivée, beaucoup de débris. La promenade est sur le côté gauche, faites juste attention. C’est après le virage 20 après l’entrée des stands. Avant l’entrée aux stands, correction. Latifi En restant à droite, j’ai des débris sur tout le côté gauche, Jego Ok et assurez-vous de bien travailler vos pneus. Essieu avant, principalement.

« Ça va être dangereux de redémarrer ici »

Après être passé de pneus moyens à durs au neuvième tour, Williams voulait clairement conduire Latifi jusqu’à la fin de la course avec une stratégie à un seul arrêt. Mais il craignait de ne pas pouvoir chauffer ses pneus assez rapidement après le premier redémarrage, et a exhorté l’équipe à le remettre au stand.

Williams a cependant choisi de le laisser de côté. Quelques secondes après avoir déclaré « J’espère vraiment que ça ne passera pas au vert la prochaine fois », on lui a dit que la voiture de sécurité arrivait. Latifi a averti son équipe qu’essayer de redémarrer sur sa gomme usée serait « dangereux ».

LatifiSi l’entrée des stands s’efface avant de commencer, nous devrions envisager la boxe à coup sûr.JegoJ’ai compris le message [unclear] ainsi.LatifiJe ne peux pas garder ces pneus en place. Il n’y a pas d’adhérence.JegoRestez dehors, restez en dehors.LatifiSi c’est clair la prochaine fois, nous aurions dû nous arrêter.JegoJuste pour info, nous avons Alonso, Giovinazzi, Russell et Schumacher qui ont piqué.LatifiJ’espère vraiment que ça ne passera pas au vert la prochaine fois by.JegoAs sera Safety Car dans ce tour, préparez-vous au redémarrage. Schumacher a eu un problème, il n’a pas rejoint. La situation est donc derrière vous Alonso, Giovinazzi et Russell qu’ils ont tous opposés. Alonso sur quali, Giovinazzi et Russell sur prime.LatifiAlors qu’est-ce qu’on fait? Ça va être dangereux de repartir ici, je n’ai pas de temps. Jego Nous restons dehors et Safety Car dans ce tour. Nous devons préparer le redémarrage. Vous êtes sur le même [unclear] comme toutes les voitures devant toi. LatifiMais je suis dans une voiture différente de toutes. C’est ridicule. Jego Oui, Nicky, je sais, je sais, mais essaie juste de remettre en température les freins et les pneus et tu vas recommencer ce tour, recommencer ce tour.

« HPP et critique »

Williams a installé de nouveaux groupes motopropulseurs Mercedes sur les deux voitures plus tôt dans le week-end. George Russell a connu un problème avec le sien lors des derniers essais et a dû revenir à son ancien moteur.

Latifi a rencontré un problème non spécifié avec son groupe motopropulseur pendant la course et on lui a dit de reculer deux fois par tour pour réduire la pression sur celui-ci :

JegoC’est 10 à faire.JegoGap 2.2. Au départ, c’est un très bon tour. JegoNous devons éclairer au frais dans les virages cinq et sept, à 50 mètres chacun s’il vous plaît. Cinq et sept, 50 mètres.LatifiÀ quoi ça sert?JegoHPP et critique.LatifiSeulement cinq et sept?JegoAffirm. Cinq, sept seulement. C’était bien. Jego Nous nous attendons donc à faire ce virage cinq et sept léger et frais jusqu’à la fin de la course.

“Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas de VSC ou de Safety Car”

Lorsque Verstappen s’est écrasé avec cinq tours à faire, le contrôle de course a attendu pour déployer la voiture de sécurité jusqu’à ce que tous les pilotes passent la scène de l’accident, y compris Latifi à la 15e place. Il était l’un des nombreux conducteurs à critiquer la décision :

LatifiJe ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas de VSC ou de Safety Car, c’est putain de dangereux.JegoOk, Safety Car, gardez le delta positif, gardez le delta positif.LatifiNous devons absolument boxer maintenant, sans aucun doute. Combien de tours ?JegoDonc c’est rouge.LatifiD’accord drapeau rouge, la course est probablement terminée alors.JegoDonc nous sommes rouges trois [unclear] 4.LatifiOh, copie, je pensais que vous aviez dit drapeau rouge.

“Tu m’as dit de rester dehors”

Une fois la voiture de sécurité déployée, tous les conducteurs ont été invités à passer par les stands pour éviter la scène de l’accident parsemé de débris. Suite à plus de confusion à la radio, Latifi n’est pas entré, entraînant son penalty :

Arrêt JegoStacked, arrêt empilé. La voiture dans l’écart avant est actuellement de 8,5 donc sûre. Vous n’avez qu’à suivre votre delta. Suivez delta et vous serez en sécurité. Si vous avez la possibilité de soulever à l’entrée des stands pour refroidir la voiture, nous aimerions le faire.JegoAnd box, box. Surveillez la ligne blanche et le limiteur des stands.JegoStay out, stay out, stay out, stay out, stay out, stay out, stay out.LatifiOkay.Jego Par la voie des stands mais pas d’arrêt au stand. Par la voie des stands mais pas d’arrêt au stand.LatifiAh, tu m’as dit de rester dehors. Rester en dehors signifie rester sur la piste.JegoDésolé, désolé.LatifiAi-je dû passer par la voie des stands ?JegoVous deviez passer par la voie des stands, donc je pense que vous devrez laisser passer la voiture, laisser passer la voiture.LatifiD’accord. LatifiEst-ce qu’ils vont me dépasser ou…JegoStand by this, stand by please.LatifiJe ne sais pas qui laisser passer et qui ne pas.Jego[Unclear] gardez la position, gardez la position pour le moment, s’il vous plaît. Latifi Suis-je toujours en suivant delta ou ai-je traversé deux fois ? LatifiBox?JegoNous devons encore traverser la voie des stands. Et c’est drapeau rouge, drapeau rouge.LatifiCopy, copy.Jego Donc toutes les voitures passeront par la voie des stands, elles resteront dans la voie rapide. La première voiture s’arrêtera au bout de la voie des stands et vous devez laisser un écart devant vous et sur votre droite.LatifiCombien de tours reste-t-il ?JegoC’est donc quatre à faire, quatre à faire. Il en resterait donc trois…LatifiPour sûr, ils ne vont pas le redémarrer.JegoIls ne le redémarreront probablement pas.JegoArrêtez le moteur.LatifiCopy. Laissez-le simplement dans P1?JegoYep. Donc pour le moment, je n’ai pas de confirmation, mais vous passez à P1.Jego Donc ils disent qu’ils vont redémarrer. Ils disent qu’ils vont redémarrer.JegoOK, alors éteignez le moteur, P1 et revenez à P2. Alors la course va reprendre. Va redémarrer. Il reste trois tours ? Alors évidemment, nous sommes sous enquête pour ne pas avoir utilisé la voie des stands.LatifiOuais, eh bien, je pense que c’est assez clair ce qui va se passer alors.JegoOui, oui, je ne peux que m’excuser.

« Vous pouvez conduire normalement »

Il y avait une bonne nouvelle pour Latifi avant le redémarrage, car on lui a dit qu’il n’avait plus à s’inquiéter de son problème de moteur :

JegoAnd Nicky, je confirme qu’il n’y aurait pas de gestion quant au problème HPP que nous avions, pas de gestion, Nicky.JegoNicky nous avons huit minutes.LatifiRadio check.JegoRadio check est fort et clair, pouvez-vous m’entendre?LatifiOuais. Juste pour le problème de gestion, cela signifie-t-il que le problème a été résolu ou que nous allons simplement voir comment il se passe ? Jego Je pense que c’est juste que vous n’avez pas à vous en soucier. Vous pouvez conduire normalement.JegoCopy.

“Donc avec le penalty tu es P16”

Latifi a pris le drapeau à damier, ce qui était au moins plus que Russell n’a réussi à faire suite à un problème de boîte de vitesses :

JegoDrapeau à carreaux. Faites attention au drapeau à damier dans le premier virage.LatifiCopy.JegoN’oubliez pas que vous allez ramasser du caoutchouc, entrez et ramassez du caoutchouc.LatifiCopy.JegoAlors avec la pénalité, vous êtes P16.LatifiOui copie.LatifiEst-ce que George n’a pas pris le départ ?LatifiAffirm . Il ne pouvait pas.LatifiIl n’y a pas vraiment de caoutchouc à ramasser.JegoCopy, compris, c’est bien.JegoClassification est Perez, Vettel, Gasly.LatifiJ’étais seulement P14 sur la route, non?JegoOui, c’est correct. Ah, P13 parce que Hamilton est allé tout droit, tu étais P13.LatifiAh, d’accord, copie.Latifi a pris le drapeau à damier à la 13e place mais a été classé dernier des coureurs de la saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

